魷魚遊戲2｜演員陣容18大懶人包！孔劉重磅回歸、朴成焄女裝出演

《魷魚遊戲》第一季在2021年風靡全球，引爆全球追劇熱潮，更有不少熱賣周邊和跟風活動，而Netflix韓劇《魷魚遊戲2》在12月26日正式上線，出現者名單亦讓不少觀眾十分期待，除了原班人馬回歸之外，亦有不少新演員加入出演。



圖片來源： Netflix

《魷魚遊戲2》不少人物背景都有超反差設定，原班人馬李政宰、李炳憲、孔劉、魏嘏雋亦會在第二季繼續出演，而新加入的演員陣容亦不容小覷，包括任時完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、曹柔理、梁東根 、姜愛心、李大衛 、李陣郁、T.O.P.崔勝鉉、元志安、盧載沅等演員，講緊在正式開播前來看角色的懶人包介紹！

1.《魷魚遊戲2》角色介紹：李政宰飾演成奇勳(#456)

由李政宰飾演的「成奇勳」是第一季《魷魚遊戲》的勝出者，背號是(#456)，雖然當時贏得高額獎金，但卻失去所有的成奇勳為揭開遊戲幕後真相，不但沒有享用獎金，反而決定要重返遊戲，下定決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相，於是回到熟悉的遊戲場地，面對再清楚不過的遊戲規則，他將會面對更多玩家的質疑和挑戰！

2. 《魷魚遊戲2》角色介紹：李炳憲飾演黃仁昊(面具男)

在《魷魚遊戲》第一季劇情中，本來沒有揭開神祕面具男的臉孔，讓觀眾相當好奇其身份，而在劇集後續驚喜揭曉由李炳憲出演面具男，過去曾參與「魷魚遊戲」，為2015年遊戲的優勝者，之後更成為遊戲負責人，面具男同樣充滿謎團以及不為人知的身世秘密，相信即將在第二季揭曉更多不為人知的幕後！

3. 《魷魚遊戲2》角色介紹：魏嘏雋飾演黃俊昊(警察)

魏嘏雋在《魷魚遊戲》飾演李炳憲弟弟「黃俊昊」，在魷魚遊戲中飾演一名警察，隸屬於首爾道峰警察署，三年前為了尋找失蹤的哥哥而潛入遊戲組織調查，但最後竟被身為遊戲負責人之一的哥哥李炳憲親手開槍擊入海中，當時生死未卜為劇情埋下伏線，而第二季陣容的發佈亦間接知道他還活着，相信他會持續深入追查遊戲幕後，還有揭開哥哥成為遊戲負責人的真相。

4. Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：孔劉飾演地鐵西裝男

孔劉在《魷魚遊戲》沒有角色名，劇中戲份亦不算多，但亦為觀眾留下深刻印象。他在劇中飾演一名西裝男，會在地鐵隨機邀請玩家，讓觀眾極好奇他在遊戲組織的地位，亦未知是否會揭開更多秘密。

5. Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：任時完飾演李名器(#333)

曾為偶像團體ZE:A的成員任時完加盟《魷魚遊戲》第二季，讓觀眾粉絲相當期待！任時完背號為#333，在劇中飾演一名前YouTuber「李名器」，因在加密貨幣投資節目時中了騙局，造成自己、女友、以及許多粉絲訂閱戶集體遭受鉅額損失，不斷被追捕的他，走投無路的他決定加入遊戲。

6 Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：曹柔理飾演金純熙(#222)

曾為人氣女團IZONE的成員曹柔理參演《魷魚遊戲2》，亦令許多粉絲十分期待。劇中與任時完飾演的「李名器」是「前任情侶」關係，當初因為相信男友的錯誤投資情報，同樣因此失去了鉅額資金，走投無路之下決定參加遊戲，卻驚訝發現前男友也在其中，相信這對CP在遊戲中互動是看點之一，兩人會合作還是反目相信會成為討論話題。

7. Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：姜河那飾演姜大虎(#388)

姜河那在過去許多劇中形象都是文質彬彬類型，這次在《魷魚遊戲2》將會給觀眾一個截然不同的姜河那，他在劇中背號是#388，在劇中飾演「姜大虎」，自稱是前海軍陸戰隊員，而且個性吵鬧又外向，擁有無比的自信，更視成奇勳為自己的導師，預計會是成奇勳派系的要角之一。

8. Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：朴成焄飾演趙賢珠(#120)

朴成焄早前演出《黑暗榮耀》富家子全宰寯為觀眾留下深刻印象，今次在《魷魚遊戲2》飾演「趙賢珠」，男扮女裝的裝扮未開播已經帶來話題。劇中他是一名特種兵出身的「跨性別者」，為了籌措變性手術費而參加遊戲，面對艱難的處境時亦能展現出非凡的勇氣與領導能力，是相當正義的角色，相信朴成焄再出演此劇後亦能收穫一大批粉絲。

9. Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：李陣郁飾演朴璟碩(#246)

李陣郁在劇中飾演「朴璟碩」，飾演一名爸爸，是負責在遊樂園或肖像的藝術家，但為了支付患癌症的女兒高昂的醫藥費，而無奈參與「魷魚遊戲」，預計在《魷魚遊戲2》會牽動不少觀眾悲傷的情緒。

10.Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：崔勝鉉T.O.P.飾演薩諾斯(#230)

人氣男團BIGBANG成員崔勝鉉T.O.P.在宣佈出演後，已經有極多粉絲歌迷期待，相信會在《魷魚遊戲2》第二季搶盡鋒頭！崔勝鉉背號為(230)，劇中飾演一名饒舌歌手「薩諾斯」，當初因誤信李名器的虛擬貨幣投資項目而賠光家產，無奈之下決定參與遊戲。劇中其「反派玩家」行為難以捉摸又反覆無常，在先前公佈的許多預告中，崔勝鉉就在123木頭人遊戲環節中推人，導致他人死亡，相信劇中崔勝鉉會否跟復仇任時完的戲份亦令粉絲相當期待。

11 Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：朴圭瑛飾演姜霞(媽媽)

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朴圭瑛在劇中充滿神秘感，目前遊戲背後尚未公開，並不確定是否有參與遊戲，在《魷魚遊戲2》飾演一名媽媽「姜霞」，人生唯一的目標就是找尋自己失散的孩子，究竟她的孩子是誰、她會否參與遊戲、她又會在遊戲中找回自己的孩子嗎，相信這些謎團將會在《魷魚遊戲2》中解開。

12.Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：梁東根飾演朴容植(#007)

13.Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：姜愛心飾演張金子(#149)

梁東根與姜愛心是在劇中少有的組合，在劇中飾演背號007的朴容植為了償還賭博債務而無奈參與遊戲，而母親姜愛心飾演的「張金子」為了兒子亦同樣加入遊戲，兩人「母子檔」組合令人期待能否兩人能一起活到最後。

14.Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：李誓還飾演朴正倍(#390)

李誓還在《魷魚遊戲》第一季其實出現過，當時戲份並不算多，是成奇勳的好友，兩人關係並不算熟，在成奇勳參與遊戲的一年前曾跟他一起賭馬，與妻子共同經營酒吧，但因為陷入經濟危機而參加遊戲，成為第二季玩家，背號為#390，朴正倍與成奇勳會否一直有好到最後，又或者會否反目成仇，都是第二季看點之一！

15. Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：李大衛飾演敏修(#125)

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李大衛在《魷魚遊戲2》背號#125 飾演「敏修」，個性膽小內向，不擅爭辯，因此是常強勢參賽者欺負的參賽者，他會否直接被淘汰、又會否能活到最後，相信亦令觀眾十分期待。

16 Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：盧載沅飾演南奎

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盧載沅在《魷魚遊戲2》飾演「南奎」，曾經是夜店的宣傳員工，擅長巴結別人，在遊戲中透過欺負其他弱小來討好強者，令自己被強者保護，相信在劇中不少欺負由李大衛飾演的「敏悠」，預計會是相當討人厭的角色。

17.Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：元志安飾演世美

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元志安在眾多韓劇一直以長髮造型視人，今次在《魷魚遊戲2》飾演「世美」，更剪去一頭長髮，短髮模樣被不少粉絲稱讚相當帥氣，劇中性格大膽又外向，亦有獨特的時尚風格，為人公平正義，對強者剛強，同時亦會對弱者良善，相信會得到不少劇迷的喜愛。

18.Netflix《魷魚遊戲2》角色介紹：蔡國熙飾演薩滿(#144)

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蔡國熙(蔡菊姬)在《魷魚遊戲2》背號為(144)，飾演一位已過巔峰時期的「薩滿」，自稱有預言能力，經常說出令人不安的預言和詛咒，讓許多玩家感到非常不安！