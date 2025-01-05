魷魚遊戲2｜韓國傳統遊戲「抓石子」玩法及詳細規則一文看清

《魷魚遊戲2》（오징어 게임2）於近期開播，延續第一季的現象級熱潮，第二季開播後同樣在網路上引發許多討論，雖然大家對於劇情、角色等細節的褒貶不一，不過社群上仍然出現滿滿的相關話題。在《魷魚遊戲2》中，新的遊戲關卡也引發討論，其中一個關卡的「抓石子」（공기／공기놀이）也讓不少網友好奇詳細的遊戲規則。



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《魷魚遊戲2》出現全新遊戲關卡！「抓石子」引發網友好奇

《魷魚遊戲2》的其中一個關卡出現了韓國傳統遊戲「抓石子」，陌生的遊戲和看似複雜的規則引起不少觀眾好奇。許多人看著劇集中的玩家不斷將小石子抓起、往上拋，最後又全部放下，反覆幾次之後還是看不出這個遊戲的玩法與規則。《網路溫度計DailyView》整理了「抓石子」的遊戲方式，了解規則之後看劇也會更有感！



《魷魚遊戲》系列在韓劇網路口碑排行榜中排名第1。（網路溫度計DailyView授權使用）

和「丟沙包」規則類似 「抓石子」怎麼玩？

「抓石子」是許多韓國人小時候都玩過的傳統遊戲，除了《魷魚遊戲2》之外，也曾在韓國綜藝節目中出現過，玩法其實和台灣的「丟沙包」非常類似。抓石子共分為五個關卡，在這五關中完成度最高的人即獲勝。在《魷魚遊戲2》中，玩家則需要將五個關卡全部完成，才能順利通關。



【第一關】

將五顆石子灑在地上，取其中一顆往上拋，在石子落地前抓起地上的另一顆石子，並接住掉落中的石子；接著將手掌中的其中一顆石子往上拋，再抓起地上的另一顆石子……以此類推，直到把五顆石子都握在手掌中。



【第二關】

將五顆石子灑在地上，取其中一顆往上拋，在石子落地前抓起地上的兩顆石子，並接住掉落中的石子；接著將手掌中的其中一顆石子往上拋，抓起地上的兩顆石子，再接住掉落中的石子，將五顆石子都握在手掌中。



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【第三關】

將五顆石子灑在地上，取其中一顆往上拋，在石子落地前抓起地上的三顆石子，並接住掉落中的石子；接著將手掌中的其中一顆石子往上拋，抓起地上的最後一顆石子，再接住掉落中的石子，將五顆石子都握在手掌中。



【第四關】

將五顆石子灑在地上，取其中一顆往上拋，在石子落地前抓起地上的四顆石子，並接住掉落中的石子，將五顆石子都握在手掌中。



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【第五關】

抓起地上的五顆石子同時拋起，並且用手背將所有石子接住，接著再往上拋，用手掌將五顆石子一把抓住，即為過關。



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