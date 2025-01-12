魷魚遊戲2｜Netflix自爆成本破1,000億韓元！10部天價製作費韓劇

【魷魚遊戲2/魷魚遊戲第2季】隨著韓國影視娛樂的魅力擴散到全球，各大串流平台與電視台也願意擴大預算拍攝戲劇，不只請到頂流主演，連拍攝場地、特效到服裝都不馬虎，你知道哪一部韓劇的製作費最高？這些投資真的有回本還是放水流呢？



以下就目前公開製作費的韓劇，盤點製作費最高昂的 10 部！

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韓劇歷代製作費 Top6 - Top10

歷代製作費第六高的韓劇是由嚴基俊、黃正音、李準等人主演的犯罪驚悚片《七人的逃脫》（460 億韓幣），這部雖然香港討論度不高，但在韓國取得不錯的評價，因此也宣布將製作第 2 季，相信預算又會再攀升；第七名為李炳憲與金泰梨主演的歷史愛情劇《陽光先生》（430 億韓幣），不過這部當初以 18.129% 的超高收視成為當年 tvN 的戲劇收視冠軍。



而第八到第十名，則由《淚之女王》、《紙房子：韓國篇》與《還魂》並列（400 億韓幣），據說《淚之女王》光是金秀賢的單集片酬就高達 8 億韓元，不過最終集也以 24.850 % 的超高收視率創下 tvN 歷代收視率最高紀錄，後續效益與商機更是大得無法想像，相信這筆投資也非常值得！

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韓劇歷代製作費 Top5：《問問星星吧》

歷代製作費韓劇第五名，則是預計在明年 1 月 4 日開播，由李敏鎬與孔孝真兩大男神與女神主演的《問問星星吧》，《問問星星吧》故事背景設定在未來的國際太空站，劇情圍繞在往返於地球還有宇宙的太空站中，發生一場有笑有淚的羅曼史，而為了打造超逼真的太空站場景，並使用尖端特效呈現零重力的宇宙景觀，光是前期製作準備時間就長達 5 年，並投入了超過 500 億韓元，只要再忍耐一個月就能在 Netflix 觀看這部年度大作了。



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韓劇歷代製作費 Top4：《阿斯達年代記》

第四名則是由張東健、宋仲基、金智媛...等強大卡司主演《阿斯達年代記》，這部是韓國第一次嘗試以上古時代文明和國家的誕生為背景，講述人類部落發源的架空歷史電視劇，劇組不但大手筆的在京畿道烏山搭建了專屬場景，還遠赴汶萊取景，可惜因為複雜錯亂的故事線加上男女主角逼近地平線的火花，讓這部劇開播後就遭到不少負評，就連第二季找來張東健、李準基等人救火收視也不見起色...



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韓劇歷代製作費 Top3：《京城怪物 1+2》

第三名則是由 Netflix 製作、朴敘俊與韓韶禧兩大高顏值組合主演的《京城怪物》，劇情設定在 1945 年二戰末期，一群在京城生活的人意外發現因為人類貪欲而誕生的怪物，而展開一段驚心動魄的冒險，開播前因為超強主演加上創意滿滿的劇情而點燃大家的期待值，沒想到因為平淡的劇情加上滿滿的 Bug，開播後呈現非常一面倒的負評，而在第二季結尾也埋了不少伏筆，究竟 Netflix 會不會再拍第三季就讓我們看下去。



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韓劇歷代製作費 Top2：《Moving超異能族》

第二名則是由 Disney+ 製作、被譽為 2023 年度神劇的《Moving超異能族》，除了找來柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉等實力派主演外，還大膽選用李正河、高允貞、金度勳等新人演員。



《Moving超異能族》劇情講述一群擁有特殊能力的爸媽與二代孩子，原先試圖隱藏超能力平凡的立足在社會上，卻國家政治因素而必須再次現身...儘管因為大量的特效使得製作費一路飆破 700 億韓幣，不過也因為精準的節奏、動人的感情線，加上演員們精湛的表現，使得該劇上架後獲得一面倒的好評，連 Disney+ 都大讚他們當季暴增 700 萬名訂戶這部絕對功不可沒，而 Disney+ 也在近日宣佈第二季拍攝中，並在 2025 年開播，Disney+ 只好繼續訂下去了！

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韓劇歷代製作費 Top1：《魷魚遊戲 2》

冠軍相信大家都有底，就是在 2021 年由 Netflix 製作的原創韓國影集《魷魚遊戲》續作！《魷魚遊戲》講述 456 名背景各異但同樣債台高築的玩家，為了贏得 456 億韓元的獎金，參加一系列以性命作賭注的大型關卡，透過層層關卡也一幕幕揭露人性的良善與險惡...



劇情開播後不到一個月就累積上億次的播放量，成為 Netflix 史上收視最高的劇集，更一路殺向艾美獎、金球獎等國際大獎，因此 Netflix 也宣布續作將耗費有史以來最高的 1,000 億韓元打造，而光是主演李政宰的片酬就高達 171 億韓元，其他還有李炳憲、魏嘏雋、朴圭瑛、任時完、姜河那、朴成勳、T.O.P 崔勝鉉...等超豪華卡司，究竟這筆錢花得值不值得呢月底見真章！

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韓劇歷代製作費 Top10

Top1：《魷魚遊戲 2》1000億韓幣

Top2：《Moving超異能族》﻿700億韓幣

Top3：《京城怪物 1+2》700億韓幣

Top4：《阿斯達年代記》540億韓幣

Top5：《問問星星吧》500億韓幣

Top6：《七人的逃脫》460億韓幣

Top7：《陽光先生》430億韓幣

Top8：《淚之女王》400億韓幣

Top9：《紙房子：韓國篇》400億韓幣

Top10：《還魂》400億韓幣



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