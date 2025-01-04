性器官潰爛｜沒有性行為都有機會中招？醫生揭4個性病常見症狀

性病對許多人來說是不能說的秘密，因為常常會招來異樣的眼光，但其實並不是只有性觀念較為開放者等才會得性病，即使都沒有性行為，有時候可能也會因為性器官碰到公共廁所上面的細菌或病毒而得病。



台灣泌尿科醫生朱信誠在IG分享「四種常見的性病症狀」，如果有這些狀況，請盡快就醫。

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性器官潰爛或疼痛

許多性病，如梅毒、或生殖器疱疹，可能會導致生殖器區域的潰爛或疼痛。這種疼痛可能在感染後立即出現，不過也有狀況是幾天或幾周後才開始有這類症狀，如果有這類狀況，請務必趕快就醫。



異常分泌物或排尿困難

像是淋病，可能會讓性器官區域異常的分泌物，此外，也可能有排尿時的疼痛、灼熱感或排尿困難。



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發燒和疲勞

有些性病，例如愛滋病、梅毒和淋病，可能會導致全身性症狀，如發燒、淋巴結腫脹、疲勞。這些症狀可能不一定會像前面兩者那樣馬上出現，但當病情嚴重時，可能就會出現這類狀況。



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皮膚變化

愛滋病、椰菜花和梅毒等性病可能會導致皮膚變化和皮疹，包括紅斑、疹子、水泡或皮膚潰爛。如果發現皮膚出現狀況，去看皮膚科也沒用，可能就要考慮來掛號。



性病四種常見症狀。（IG@dr_phalloplasty）

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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