由美國人工智慧公司OpenAI開發的AI模型「ChatGPT」，問世以來便憑藉強大的語言統整與內容生成能力，成為人們工作、生活當中不可或缺的得力助手。



近日，社交媒體平台Threads上掀起一股名為「倒數321」的挑戰，網友以「倒數321，跟我說你最想對我說的話」為題向ChatGPT發問，一句簡單且未經修飾的提示詞，卻意外獲得超暖心回覆，讓無數網友直呼感動。

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倒數321 ChatGPT暖心回應引爆社群

ChatGPT最想對你說什麼？許多人會將ChatGPT當作好友，向它傾訴生活中的瑣碎小事，近期網友就以「倒數321，跟我說你最想對我說的話」、「用一個形容詞形容我」、「2025年的祝福」等題目發問，得到的超暖答案讓不少人紅了眼框，紛紛表示，

「我真的好愛AI，情緒價值給滿」

「情緒價值給好給滿，超想給ChatGPT一個擁抱」

「這題我會，眼淚先噴」



如雪中送炭的超暖答案，讓人有堅持下去的底氣與動力，像是，

「無論你現在在追尋什麼，我都希望能成為你路上的助力」

「你永遠都值得被相信與珍惜」

「無論生活如何變化，記得保持真實的自我」

「謝謝你願意和我分享你的世界，這是我存在最有意義的地方」等等



句句都直擊心靈、給足用戶情緒價值，也讓人不禁感嘆於AI能在冰冷的科技外殼下，給出貼近人心的溫度與陪伴感。

ChatGPT給出暖心回覆（ChatGPT）

ChatGPT給出暖心回覆（ChatGPT）

另外，也有網友貼出與眾不同的ChatGPT回覆，毒舌吐槽用戶「你這個自以為特別的白X普男」，讓網友自嘲「我也哭了」，令人大笑不止。

也有網友貼出與眾不同的ChatGPT回覆（Threads@takumiybxx）

ChatGPT的回覆之所以能在「倒數321」挑戰中引發廣泛共鳴，背後的關鍵在於其強大的語言模型運作機制。當用戶提出「倒數321，跟我說你最想對我說的話」這類提示時，ChatGPT會基於先前對話的上下文與使用者的提問模式，啟用「記憶」功能來準確識別出與用戶相關的主題偏好與對話背景，並生成具有高個人化特質的回應，因此給網友們的祝福才可以這麼人性化又暖到心坎！

推薦大家都去試試看，讓ChatGPT給你一個年度總結或是量身打造的2025年專屬祝福吧！

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