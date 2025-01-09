全球男性陰莖尺寸排行榜出爐　香港排第幾？這亞洲旅遊勝地墊底！

有不少男性都會在意自己的陰莖尺寸是否達到標準，最近網上資料庫Data Pandas就公佈了「全球男性陰莖尺寸」的數據，列出全球142個地區的尺寸的最新排行榜。到底是誰衛冕，香港又排名第幾呢？



Data Pandas最新公布的這個「全球男性陰莖尺寸」排行榜數據源於早年發表於英國泌尿期刊BJU International（BJUI）的性醫學報告。當中集合了來自全球的研究數據，每個地區樣本數量均在50人以上，且由健康專家測量。

（Steve Harvey/Unsplash）

全球陰莖勃起長度排名TOP 10

【第10位】喀麥隆——16.65cm

【第9位】哥倫比亞——16.75cm

【第8位】黎巴嫩——16.82cm

【第7位】委內瑞拉——16.93cm

【第6位】尼日利亞————17.00cm

【第5位】加納——17.31cm

【第4位】剛果——17.33cm

【第3位】厄瓜多爾——17.59cm

【第2位】剛果民主共和國——17.93cm

【第1位】蘇丹——17.95cm

（Scott Sanker/Unsplash）

據Data Pandas資料指，全球陰莖平均尺寸是13.91cm。香港排名是全球第130位，平均長度為11.19cm，緊隨其後的是11.16cm的新加坡。港人旅行熱點南韓排名第134，陰莖平均長10.80cm。而在排名榜墊底的則是泰國，平均尺寸為9.43cm。