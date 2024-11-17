男人鼻子大小反映性能力？專家揭真相　勸勿做陰莖增大術

網路流傳男性鼻子大小，可以判斷陰莖的長短，或是體毛多寡可看出性慾強弱，台灣泌尿科醫生顧芳瑜分享，曾收治歐美病患，對方鼻子特別高，但生殖器卻小得像甜不辣。



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台灣泌尿科醫生顧芳瑜在臉書粉專指出，都市傳說稱鼻子、大拇指及脛骨的大小，能判斷男性生殖器的長短，但其實沒有絕對關係！他曾收治數名歐美病患，其中一人鼻子特別高，下體確實很大，但也有看過，同樣來自歐美的病患，生殖器卻小到像「甜不辣」。

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有些民眾認為「體毛多」代表性慾強，是真的嗎？顧芳瑜說明，不一定。體毛多寡與荷爾蒙有關，因為男性荷爾蒙多，體毛會比較多，但影響性慾的原因不只荷爾蒙，像是工作壓力、和伴侶關係不好，都有可能導致性慾不佳：

「尤其壓力非常大時，更是根本硬不起來。」



另外，台灣泌尿科醫生陳忠佐也曾提到，男性對尺寸存在迷思，主要受大眾媒體、色情作品或流行文化影響，誤以為尺寸與「男子氣概」和「性能力」有關。陰莖粗細若低於平均值，不建議進行陰莖增長手術，不僅效果有限，還有風險，建議從陰莖粗度著手。

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