龜頭太敏感早洩點訓練? 醫生教3個動作延遲射精　每日按摩一部位

男人的小弟弟是身體中最敏感的部位之一，尤其陰莖頭（俗稱龜頭）若太敏感，則好容易跟另一半親熱時出現提早射精的情況，有時時間太短便完事或會令對方感無癮。要改善情況，泌尿科醫生陳忠佐醫師就教路，可以通過一些訓練方式來減緩症狀，其中按摩一部位更有奇效，各位巴打不妨跟住練習下。



早前台灣泌尿科陳忠佐醫師在其FB上發帖文，指一名叫「小華」的高富帥二代，有份穩定工作，更有個交往已久的漂亮女友。但小華一直有龜頭過度敏感的問題，造成親密行為的時候常因為太敏感提早射精、草草了事。女友雖然體諒，但他一直對這件事耿耿於懷。為了解決這個缺憾，小華不但每天在家自主訓練，更是勤跑醫院接受藥物治療，情況終於得到改善。

尿科陳忠佐醫師

陳忠佐醫師教路，龜頭敏感問題可以通過一些訓練方式來減緩症狀，常見的訓練方式如下：

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1.冠狀溝旋轉法

冠狀溝位於男性陰莖龜頭下緣，是相當敏感的部位，當冠狀溝過於敏感時可能導致不適或早洩。以食指及拇指握成圓形的方式搭配潤滑液，來回旋轉按摩冠狀溝 10 - 20次，每日進行 3-5 回合，一旦有想射精的感覺可以立即停止動作，稍作休息後再繼續進行訓練，有助於降低冠狀溝的敏感度。

2. 陰莖搓揉法

以雙手搭配潤滑液，整體速度放慢，由陰莖根部來回搓揉上龜頭處，再由上搓向至陰莖根部。與自慰追求快感不同，這個方法是藉由多次、循序地刺激龜頭，讓龜頭逐漸適應外部刺激，藉此達到去敏感的訓練成果。

3. 延遲射精法

在自慰或性行為的過程中，一旦有想射精的感覺可以立即停止動作，等待想射精的感受消停以後再繼續原先的動作。如此反覆練習後，即可以逐漸延長射精時間。這個方法不是直接降低龜頭的敏感度，但是也可以搭配上面兩種手法來練習。

如果訓練效果有限，還有哪些方式可以治療？陳醫師表示，臨床上治療龜頭敏感可以使用口服藥物或是局部麻醉噴霧劑，都有不錯效果。這些產品需要在性交前使用，藉以效降低龜頭敏感度，延長射精的時間。

如果對於使用藥物有疑慮，也可以使用加厚型保險套，除了在性交時提供保護，還能額外降低龜頭的敏感度。

但如果想一勞永逸，陳醫師表示可以選擇龜頭注射異體真皮粉療程，通過專用注射針注射到龜頭內部，藉此降低龜頭的敏感度。雖然聽起來有點痛，但手術相對安全、副作用也很少，待真皮粉與龜頭組織結合後，幾乎可以半永久有效。而且，施打異體真皮粉還能夠同步改善龜頭的體積和粗度，達到增大效果。

資料由陳忠佐醫師授權轉載