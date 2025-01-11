男子挑戰戒J惹禍　1個月後自慰疼痛驚噴啡色啫喱　醫生拆解原因

你多久打一次手槍？曾有一名男子參加「禁慾11月」挑戰，1個月後他第一次自慰時暴痛難耐，當下低頭一看竟噴出「咖啡色啫喱狀」物體，嚇得他衝往泌尿科求診。台灣泌尿科醫生王建勝說明，精子與精液持續分泌，若放久了就會變質，甚至變成固體狀。他建議男子繼續DIY，越自慰顏色就會越淡、變回正常色。



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禁慾11月（No Nut November，縮寫NNN），又稱NNN挑戰，是種宣傳禁慾的網路運動，這項運動的參與者會在每年11月期間戒除自慰。有些參與者聲稱，戒除射精和色情電影有益身心健康。



王建勝透露，他曾收治一名男子因深信禁止自慰一段時間後，精神和工作效率都會變好而禁慾1個月，怎料活動結束後，在首次自慰時居然射出「像啫喱的東西」，都是咖啡色的。

王建勝說明，事實上，男性體內的精子與精液一直都在分泌，身為泌尿科醫生，不會特別推薦男性禁慾：「我覺得對身體沒有太大的幫助。」反之，他認為精子放久了沒射會變質，甚至變成像固體的東西，就像飲料放久會壞掉一樣。



王建勝表示，精液原本是白色的，放久即變成黃色、再放得更久會變成咖啡色，因此男子最終才會噴出「咖啡色啫喱」。他也安慰對方，不用擔心，只要繼續DIY，再射精幾次，就會恢復正常的顏色了。他也藉此提醒，男性們應定期「清槍」，刻意禁慾對身體沒有特別的好處。

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「別再戒色了，不自慰更傷身！」台灣泌尿科醫生高銘鴻曾示警，短時間內禁慾不會怎麼樣，但更多時間不打手槍，其實會對泌尿系統有不良的影響，像是攝護腺會鈣化，甚至容易發炎，因精液有一部份是從攝護腺來的，分泌液體卻沒有排出去，它就會積在那邊。



此外，高銘鴻說，還有儲精囊也會分泌儲精囊液，久了之後就會變成固態，所以會聽到有人很久自慰，發生性行為或久違的自慰時會疼痛，甚至會有儲精囊的結石，看起來稠稠的，甚至還有血色。

有人發問，所以禁慾根本對身體一點幫助都沒有？高銘鴻提到：「我覺得這可能比較像精神上的儀式，但對身體上其實不是很好。」



台灣泌尿科醫生莊豐賓也曾指出，男生射精能感到快樂，哈佛研究更指出，每個月射精21次者，比只射4～7次的人，罹患攝護腺機率降低31%；每天自慰1～2次都屬正常範圍，一旦過度或過激就可能引發下體受傷。

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