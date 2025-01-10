日本大河劇揾3名人氣AV女優演屍體！黃金時段播全裸超激畫面惹議

日本最近播出劇集《豈有此理〜蔦重繁華如夢故事〜》，當中講述江戶時期出版商人蔦屋重三郎的生涯故事，並由人氣演員橫濱流星飾演。第一集在開播後便引起網民熱論，全因為當中一幕畫面出現4具裸女的屍體，而當中演員竟有3名是現役AV女優？！



《豈有此理〜蔦重繁華如夢故事〜》劇照（NHK）

NHK於1月5日播出的大河劇《豈有此理〜蔦重繁華如夢故事〜》講述江戶時期出版商人蔦屋重三郎的生涯故事，他是發掘葛飾北齋等浮世繪師，並培育不少當代年輕文化人的風雲人物。因為蔦屋出生自日本紅燈區吉原遊郭，第一集便有講述吉原當代的景況。

蔦屋是一位孤兒，小時候便由遊女「朝顔」照顧。而當代賣藝賣身的遊女身分低微，若不幸因患性病死亡，屍體會被丟棄野外、沒有墓碑。而她們身上的衣服因為能夠賣錢也會被剝光。第一集中正有一幕描繪了這個殘酷的現實。

劇中蔦屋希望去拜祭少時照顧自己的遊女「朝顔」時，螢幕上就出現了4具全裸的女性屍體。這一幕引起日本網民熱論，除了畫面衝擊之外，還因為撇除飾演「朝顔」的愛希禮夏之外，飾演另外3名屍體的竟是3名人氣現役AV女優吉高寧寧、藤環奈（藤かんな）和與田鈴（与田りん）。

在NHK黃金時段播出的節目中竟然出現AV女優，實在是令人非常衝擊。藤環奈在接受集英社的訪問時講到，那一幕於去年9月28日在鎌倉的圓覺寺進行拍攝。當天在凌晨4點便已經要集合，做髮型及用淡青白色噴霧噴身體，讓他們看起來更像屍體。之後她們數人臉朝下趴在地上總共大約七個小時，冷得她們面青口純白，「真的與屍體一樣」。而拍攝時劇組也非常小心，為她們準備了三層胸貼，在切換攝影機的時候也會有工作人員圍住、用毛巾保護她們。

（X：@_yodarin_）

有不少網民認為，NHK起用3名AV女優展現了他們有多認真對待這部劇集。大讚他們沒有粉飾或模糊帶過事實，讓觀眾在一瞬間就能理解當代遊女的待遇，很有衝擊性。不過也有人認為找AV女優演吉原的悲劇遊女屍體實在充滿諷刺意味。亦有網民批評這套劇集於晚上8點播出，有不少兒童也會看到畫面，並不合宜。