56歲美魔女自揭曾遭欺凌　被小刀劃破袋：不離開可能活不過16歲

56歲伊能靜保養得宜，歲月絲毫未在臉上留下痕跡，日前她在社交平台大方認了戴老花眼鏡補妝的影片，引來不少網友關注。她中學時期曾經在日本東京讀書，但最終她並沒有畢業就選擇買機票離開，日前她分享成長生活，自爆遭到高中學姐欺凌的悲慘過往。



日前伊能靜分享成長生活，自爆遭到高中學姐欺凌的悲慘過往。（微博圖片）

56歲伊能靜保養得宜，歲月絲毫未在臉上留下痕跡。（微博＠伊能靜）

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伊能靜坦言小時候自認是一個很孤單的人，有天突然收到一封來自高三學長的情書，沒想到卻是欺凌悲劇的開始。伊能靜透露高中部的學姐因為忌妒，把她反鎖在學校的球室裡，她只能拍打門窗求救但都沒有人發現，最後好險學校老師發現並將她帶回家。

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後來，伊能靜放學再次遇到學姐，不僅動手把伊能靜推倒，還拿小刀劃破書包，隨後完全不管躺在地板的她就離開，伊能靜回憶當天盛開的櫻花一片片掉在她身上，「我感覺我好像要被埋藏在這裡」，最終，伊能靜努力打拼賺錢，高中畢業前她選擇離開，她感嘆表示：

「不離開可能活不過16歲。」



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