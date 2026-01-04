魚肉腸｜營養媲美納豆和豆腐？專家讚最強健康小食：可每日食兩條

相信不少港人都有吃過橙色的「魚肉腸」，除了顏色鮮豔的包裝和難開這兩個特徵之外，大家又知不知道，其實這款零食比想像中有營養呢？早前有日本節目就分享到，其實魚肉腸高蛋白低脂，能補充日常所需營養，專家甚至推薦每天要吃兩條！



（節目截圖）

日前日本節目《中居正広の土曜日な会》提到魚肉腸在日本最近人氣回升，更與蟹柳並列2024年流行食品排行榜的第3位，原因竟是它被視為方便的健康食品！節目組竹手戈於是請來兩位專家，講解魚肉腸不為人所知的功效。

（節目截圖）

管理營養師渥美まゆ美指出，魚肉腸中的蛋白質含量其實比豆腐高，而且與飯糰所含的能量相約，同時含維他命B1和鈣。營養師甚至將魚肉腸與被稱為「超級食品」的納豆營養成分相近，但脂質較低。據日本厚生勞動省的資料所指，18至64歲男女的每天建議蛋白質攝取量分別是65克和50克。渥美表示一般人即使吃足三餐也未必能滿足所需蛋白質量，而魚肉腸一條有約8克蛋白質，每天吃一至兩條能幫助彌補缺少的營養。唯一要留意的是魚肉腸所含鹽分亦較高，不適宜過分使用。

渥美亦提到，近年物價上漲，魚肉腸是性價比較高的選擇。而且因為經過加熱殺菌及真空包裝保護，脂質不會氧化、營養也不會被破壞，能夠長期保存，適合當作防災食品，日常亦很方便攜帶。

而立川Parks Clinic診所院長久住英二則分享到，維持免疫力所需的抗體由蛋白質組成，若蛋白質不足，身體製造抗體的能力便會減低，容易患上感染病。透過魚肉腸攝取蛋白質有助預防免疫力下降。另外，身體熱量有6成是由肌肉產生，若肌肉量少便會容易出現手腳冰冷的問題。蛋白質不是能夠靠一次性「暴食」而補充的營養，必須分次、習慣性地攝取。而且蛋白質還會在睡眠期間被用作修復並製造身體肌肉，因此在早餐攝取蛋白質非常重要。但不少人早餐只吃麵包配咖啡，下午或晚餐才進食蛋白質。建議可以適量運動配合魚肉腸補充蛋白質，有效預防手腳冰冷。

那麼魚肉腸應該怎樣吃呢？除了直接吃之外，營養師渥美亦介紹了兩個簡單食譜。第一個是「魚肉腸脆片」，只需將魚肉腸切片，在放進500W的微波爐加熱約4分鐘。熱量和脂肪比一般薯片低數倍，蛋白質則是高出逾2倍，是香脆同時又健康的零食。第二款則是「蛋白質味噌湯」，魚肉腸和蛋兩種動物性蛋白，加入屬於植物性蛋白的豆腐，再配上含有助鈣質吸收維他命D的鴻喜菇。而因為魚肉腸已有調味，味噌只需加平常份量的味道便足夠。

（節目截圖）

平常吃零食都會有罪惡感，沒想到魚肉腸竟然有不少好處，大家不妨可以試試將它加入日常的餐單。不過也要記住，雖然魚肉腸高蛋白又低脂，但同時鹽分亦較高，注意不要過分攝取啊！

