天文台扮叱咤搞頒獎禮　大改歌名《濕玻璃》《小心碰颱》 勁爆笑

叱咤早前的頒獎典禮滿城風雨，沒想到天文台原來都搞了一個《2024天文台頒獎典禮》短片，回顧2024年多項天氣事件，內容動畫激似叱咤頒獎典禮，更大改歌名，《黑玻璃》變《濕玻璃》、《hey hey ok》變《Hot Hot OK？》，超級爆笑！



YouTube@hkweather截圖

天文台的YouTube頻道日前以「2024天文台頒獎典禮|我在狂風曝曬」為題發佈了新片，片段內容以頒獎典禮回顧2024年多項天氣事件，頒發我最「唔係呀嘛？」大事大獎。短片分別由「SUN美」、「小雨」、「曬到正（阿正）」擔任主持，更公佈最後4強回顧，分別是《濕玻璃》將軍澳暴雨、《捲渡眾生》維港水龍捲、《小心碰颱》11月颱風以及《Hot Hot OK？》最熱的一年。

即睇下天文台個頒獎禮我最「唔係呀嘛？」大事大獎的候選名單！

大事回顧1.《濕玻璃》將軍澳暴雨

2024年5月4日將軍澳暴雨，令將軍澳區內多處水浸，全港多個地方全日錄得超過100毫米雨量，將軍澳部份地區的總雨量更超過400毫米，「雨後駕駛，讓我最低速的開，玻璃都濕晒」，連歌詞都改埋!

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大事回顧2. 《捲渡眾生》維港水龍捲

2024年9月28日發生的維多利亞港水龍捲，當日局部地區出現水平風切變，兩股氣流相遇之處導致短暫出現水龍捲。亦是天文台自1959年來首次錄得在維港內的水龍捲報告，「來回維港的人真的可能.....會拍到呀」。

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大事回顧3.《小心碰颱》11月颱風

2024年香港11月更出現「四旋共舞」，分別是「銀杏」、「桃芝」、「天兔」及「萬宜」，亦是自1961年以來首次發生。天文台自二戰後首次於11月內三度發出熱帶氣旋警告信號，當中桃芝更是需要發出二戰後年內最遲的八號信號，回顧全年香港發生一共發出7次熱帶氣旋警告信號，「真係....遊埠時小心碰著你，期待能weekday碰著你! 」

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大事回顧4. 《Hot Hot OK？》最熱的一年

2024年很有可能是香港自1884年以來最熱的一年，截止12月26日，全年平均氣溫有24.8°C，比正常高出1.3°C。當中4月和10月的平均氣溫都破紀錄，分別是26.4°C及27.3°C。更創造出4個最熱紀錄，分別是最熱4月、最熱夏至、最熱中秋和最熱10月！天文台於9月17日錄得35.7°C，不單是最熱中秋，還創下全年最高氣溫。全年酷熱日數有52日, 熱夜日數也有50天。

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最後四強究竟邊個可以奪得「2024年我最「唔係呀嘛？」大事大獎」呢? 主持人揭盅以上全部提名都得獎！而在片末，天文台更指極端天氣日益嚴重，向市民呼籲齊心「至少做一件環保的事」、對地球好到「好得太過份」、拯救「0.1秒後的世界」，相當幽默。

影片幽默表達的方式令不少網民都大讚「貼地」，「食字100分」、「天文台咁有創意咁好玩」、「製作組好貼地，用心做又有創意，值得加許like like」，雖然有眼利網民發現在片尾公布結果時「捲渡眾生同小心碰颳調轉咗歌手樣」，但仍無損其創意，抵讚。

資料來源: 天文台