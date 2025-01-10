利是封都炒！匯豐新年利是封炒至$3888　即睇12大銀行利是封炒價

就快農曆新年，大家是不是都很期待利是的到來呢？相信大家收到的利是當中，無論如何都總有一兩個銀行的利是封，日前一個於二手拍賣平台的銀行利是封禮盒引起網民熱議，全因該禮盒竟然炒價至$3888，讓不少網民都表示「我連利是封都不配擁有」，「入面要封幾錢先得」。



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每逢鄰近農曆新年，有不少公司和機構都會向客戶贈送各式各款的利是封，尤其是銀行，他們每年都會向客戶贈送不同的利是封，甚至是禮盒，而且不同級別的客戶所得的款式亦有所不同。近日，有網民就於連登上發文表示，於社交平台上竟然看到有人炒賣出自匯豐銀行的利是封禮盒，更開價$3888，令他感驚訝表示「真係會有人買咩」。

翻查二手平台網站，該價值$3888利是封禮盒的賣家形容，該禮盒是匯豐160週年紀念利是封禮盒，而且內齊全了5種匯豐銀行於2025年所推出的利是封設計，每個款式有6個，總共30個，即一個便叫價$129蚊，但賣家表示該禮盒是「激罕」，大家「買都買唔到」，可能因此亦令禮盒成為眾利是封中的「霸主」。

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到底還有哪間銀行的利是封禮盒能夠「炒得起」？哪間銀行的價格又是最值得入手？小編為此整理了於二手平台上暫見所售賣的銀行利是封禮盒價格排名，讓我們一起看看吧！

👇👇👇12大銀行禮盒售價排名👇👇👇

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匯豐銀行(HSBC)160週年紀念利是封禮盒炒價$3888（平均$129個）

1.匯豐銀行(HSBC)160週年紀念利是封禮盒

5款設計齊全，共30個

最高炒價：$3888（平均$129個）

匯豐銀行(HSBC)環球私人客戶銀包禮盒炒價$600（平均$37.5個）

2.匯豐銀行(HSBC)環球私人客戶銀包禮盒

1款設計+銀包，共16個

最高炒價：$600（平均$37.5個）

匯豐銀行(HSBC)環球私人客戶禮盒最高炒價：$888（平均$31.7個)

3.匯豐銀行(HSBC)環球私人客戶禮盒

4款設計，共28個

最高炒價：$888（平均$31.7個)

瑞士聯合私人銀行(UBP)利是封禮盒最高炒價：$1000(平均27.7個）

4.瑞士聯合私人銀行(UBP)利是封禮盒

2款設計，共36個

最高炒價：$1000(平均27.7個）

恒生私人銀行利是封禮盒最高售價：$580（平均$129個）

5.恒生私人銀行利是封禮盒

1款設計+封蠟套裝，共40個

最高炒價：$580（平均$129個）

渣打私人銀行利是封禮盒最高炒價：$500（平均$13.8個）

6.渣打私人銀行利是封禮盒

6款設計，共36個

最高炒價：$500（平均$13.8個）

瑞銀銀行(UBS)華麗利是封錦盒套裝 最高炒價：$888（平均$7.4個）

7.瑞銀銀行(UBS)華麗利是封錦盒套裝

3款設計+手提包，共120個

最高炒價：$888（平均$7.4個）

瑞士嘉盛銀行(J.Safra Sarasin)私人銀行利是封禮盒最高炒價：$850（平均$5.66個）

8.瑞士嘉盛銀行(J.Safra Sarasin)私人銀行利是封禮盒

4款設計，共150個

最高炒價：$850（平均$5.66個）

交通銀行利是封禮盒最高炒價：$208（平均$5.2個）

9.交通銀行利是封禮盒

2款設計+燈籠+揮春，共80個

最高炒價：$208（平均$5.2個）

集友利是封禮盒最高炒價：$50（平均$5個）

10.集友利是封禮盒

1款設計+擺設+揮春，共10個

最高炒價：$50（平均$5個）

花旗銀行Citibank私人銀行利是封禮盒 最高炒價：$400（平均$2.5個）

11.花旗銀行Citibank私人銀行利是封禮盒

4款設計，共80個

最高炒價：$400（平均$2.5個）

富邦銀行尊貴戶口利是封禮盒最高炒價：$75（平均2.5個）

12.富邦銀行尊貴戶口利是封禮盒

2款設計，共30個

最高炒價：$75（平均2.5個）

於多間銀行當中，匯豐的三款禮盒價格都「稱霸」，每個利是封平均售價$31.7至$129不等，而最低價的是花旗銀行和富邦銀行的利是封禮盒，每個售價為$2.5。對此利是封的炒賣價格，有網民就表示「利是封價錢分分鐘仲多過包嘅」，「用封咁嘅嘢裡面先包得兩舊水」，有網民則認為賣家「太大想頭」，即使是銀行的「超級fans」都不會用幾千蚊買利是封，根本是「有價無市」。但亦有網民表示「存在即合理」，有些人的確會為了「形象」而購買。因為能夠成為私人銀行客戶的人都必須於銀行內有一定的存款額度，例如匯豐的環球私人客戶戶口都必須有超過2百萬美元存款（約15,566,619港元）才符合資格。