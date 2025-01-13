《魷魚遊戲2》AV版有第2季《鮑魚遊戲2》女優被黑人男優尺寸嚇倒

《魷魚遊戲2》熱爆全球，不少AV片商就推出AV版，早前已鬧了AV版四胞胎。有《魷魚遊戲2》AV版自然也有第二季，有台灣製作公司日前開記招，宣布將在月底推出《鮑魚遊戲2》，官方的預告片更已上架，單從Trailer看製作也相當認真，惹來不少老司機熱議！



AV女神Rae Lil Black有份參演《鮑魚遊戲2》

今次《鮑魚遊戲2》由台灣「麻豆傳媒」製作，有份參演《鮑魚遊戲2》的有人氣AV女神Rae Lil Black、知名黑人男優 Aaron Rock以及台、日、美三地性感流量AV女神包括艾熙、夏晴子、吳夢夢、優娜，以及孟若羽、新加坡DJ蘇櫻花、日本AV女優蘭蘭等。

從預告片中見，人氣AV女神Rae Lil Black扮演大魔王，AV片的場景也非常具「電影感」，一眾女優分別飾演參賽者和工作人員，片內也有如《魷魚遊戲2》中出現投票的場景，有網民表示「太期待」，也有人對片商另類創作表示「笑死」。

Rae Lil Black在記招表示，為了今次拍攝，事前看了許多關於Netflix《魷魚遊戲》的預告和相關短片做功課。而台灣AV女優孟若羽首與外籍男優Aaron Rock合作，她表示開拍前已知對方的尺寸驚人，「跟手臂一樣長，是成人的手臂，26公分。」

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《魷魚遊戲》其實早在第一季已經有AV片商「抄襲」，《魷魚遊戲》導演黃東赫早前接受韓媒訪問時，曾表示對此很不滿，「第一季的時候就已經有了，每次有出名作品出現，就一定會有那種東西（AV版本），作品整體的意義被毀掉！」

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上兩個星期《魷魚遊戲2》中扮演垮性別人士趙賢珠的演員朴成焄才鬧出風波，在個人IG上PO了由女優美園和花主演的AV版《魷魚遊戲2》（DASS-534）封面，惹來導演怒轟。除了這套日本版《鮑魚遊戲》，另一AV片商FALENO也有網上串流版《魷魚遊戲》，還有片商引入了歐洲版，同樣叫做《イカセゲーム》，加埋台灣又再開拍《鮑魚遊戲2》，希望各位觀眾唔好睇錯片......