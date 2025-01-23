性能力統計｜6成港男30歲後性能力急降?「做愛黃金公式」原來咁計

年輕力壯時，男士們在床上總會有無窮無盡的精力，性欲旺盛，甚至能夠與對手一晚幾次，但隨着年紀漸大，床上的體力又是不是大不如前呢？近日就有網民連登討論區詢問巴打們，幾歲開始發現自己床上精力大不如前，引來極多男網民留言回覆。



連登討論區 截圖

近日就有網民在連登討論區以「巴打幾歲性能力大不如前」為題，詢問廣大男網友什麼時候開始性能力倒退「幾歲嗰時明顯feel到性能力下降」，帖文亦得到極多網民留言回覆，有部份網民認為年紀是其次，但當前幾年患上新型冠狀病毒後，性能力就大幅受到影響，「30後加中咗肺炎，呢幾年變到六根清淨咁」、「中完新冠就出事」、「呢個真，係成個身體都差咗」。

記者統計連登討論區的留言後，發現有將近60%的網民則認為30歲後性能力就會慢慢下降，「30 ，開始冇晨勃」、「能力冇下降，但28打後意欲真係低咗，冇以前一見到啲女性感少少就想X」、「我而家31，最記得係以前20頭叫雞個陣真係沖涼扯到埋牙，而家真係要肢體接觸先識扯」、「28歲後真係回氣慢咗」。

約30%的網民認為，自己35歲後性能力明顯下降，會慢慢開始喪失對性的好奇，而最後佔極少部份的網民就認為40歲後才會大不如前，「都唔知算唔算性能力廢咗，定係見得太多女人，以前前戲或者沖涼都硬哂，但隨時年齡增長/見識多咗，冇乜特別興奮」、「35唔知點解係會急速下降」、「覺得啱啱過咗40就開始跌watt」。

《海角7號》劇照

其實性能力點為之下降？一周做愛幾次才算標準呢？台灣兩性作家欣西亞就曾在社交平台分享一個「做愛黃金公式」，以一名20多歲健康普通男性為例，即為「2*9＝18」，十位數為週，個位數為次數，換句話說，此年齡層的男性1週之內要做愛8次，才符合黃金頻率標準，若如此類推，60多歲的男性做愛次數應為：6*9＝54，即5週共4次。

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以此類推算法如下：

20多歲普通男性：2*9＝18 則為1週8次

30多歲普通男性：3*9＝27，則為2週7次

40多歲的男性：4*9＝36，則為3週6次

50多歲的男性：5*9＝45，則為4週5次

60多歲的男性：6*9＝54，則為5週4次

究竟這條「做愛黃金公式」是否有科學根據？台灣性學博士許藍方表示，這個性愛公式其實只是代表男士年紀與荷爾蒙之間的關係，20歲是男士荷爾蒙最旺盛的階段，30歲後就開始下降，因而性愛頻率也逐漸下降，反映男士年紀愈大，性愛次數會因為荷爾蒙下降而逐漸減少。各位男生也不要太執著！