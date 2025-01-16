MISSAV復活點名「報復」石川澪　出PO後悔大呻：我是受害最慘的人

日本AV界封盜版網MISSAV，片商Fanza更揾女優石川澪做宣傳照事件在網上鬧得熱哄哄，石川澪更出PO「邀功」，結果MISSAV火速復活後，第一件事即反擊石川澪，更表示所有石川澪的影片免廣告。本尊得知自己被針對後，昨日即在Ｘ出PO大呻「是受害最慘的人」，而網民都深表同情。



近日盜版成人網站「MissAV」突然遭封鎖，一按入頁面即見一文5語（中文、日文、韓文、英文、西班牙文）的反盜版警告，以及一張AV女優石川澪的反盜版宣傳照片，而石川澪更截圖在X興奮直呼「看來就像是我消滅了這個網站，真的很酷」。

不過，「MissAV」很快轉用其他域名後宣布復活，更勁寸嘴寫道「感謝石川澪的支持，MissAV所有石川澪的影片將免除所有廣告！」對此，石川澪再在X怒斥「渣男XX壞死掉吧！」幾個小時候，又再度發文：「即使我睡覺並醒來，我還是很煩躁。我是受這件事影響最嚴重的人。如果我是唯一女優，可以不用睇廣告即可以觀看我的作品，那麼我的作品將是最不可能被合法購買的，對嗎？我不想因為這樣成為話題，接這份工作真的蝕本！」

不少日本網民對石川澪的遭遇深表同情，紛紛留言表示會支持她，並會繼續買她的作品。而「MissAV」表示當有1000萬人在社交平台發佈「Missav.AI 已復活！」時，MissAV除了石川澪，將會「升級」全站免廣告！而按最新顯示約有976,436已發佈此復活消息。