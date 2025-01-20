全球女性胸部尺寸最新排行出爐　「最大」是這國家！中國排第幾?

美國的「世界人口綜述」組織（World Population Review）發布最新的各國（地區）女性乳房尺寸排行！這份胸圍調查涵蓋108個國家，以往多是歐美國家的「主戰場」，今年又有沒有例外嗎?中國女生排名又幾多呢?



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「世界人口綜述」組織（World Population Review）早前公佈多國女生胸部尺寸，數據比較了罩杯尺寸平均值，從最低的AA至最高的D作計算指標，再比較平均身高體重指數（BMI）。而頭十名的國家排名如下:

👇👇👇全球女性胸部尺寸最新排名TOP 10👇👇👇

1. 挪威

2. 美國

3. 英國

4. 盧森堡

5. 冰島

6. 俄羅斯

7. 哥倫比亞

8. 加拿大

9. 波蘭

10. 委內瑞拉

根據最新調查數據顯示，全球平均胸部尺寸最大的國家是挪威，平均胸圍有C至D CUP，美國以平均C CUP排第二，英國也以平均C罩杯排第三，胸部較小的國家大多在非洲和東南亞，平均罩杯只有AA。至於中國女生又排多少？跟亞洲區其他國家比較也不差，排名25，平均AA-A ，好過部分歐洲國家如法國、德國、意大利等。

研究認為，胸部尺寸受到多個因素影響，包括基因、營養、飲食、體重、身體質量、年齡等。而胸部主要是由脂肪組織及乳腺組成，若該國女生較多人肥胖，胸部則會較「豐滿」。若由此邏輯推論，胸部尺寸較小的國家婦女較常活動，身體和胸部的脂肪較不易堆積。

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研究結果中寫道，胸部尺寸和整體BMI（身體質量指數(Body Mass Index) 密切相關。奪冠的挪威女生，其平均BMI為26.2，屬於「過重」及「肥胖」的25至29.9之間，而排在第二和第三的美國及英國女生平均BMI分別為29和27.1，也是屬於肥胖一類。挪威女性的平均BMI雖低於美、英，但平均罩杯尺寸卻比較大，科學家認為可能是因為挪威女性的基因傾向胸部較大。

至於亞洲女性，中國排名25，已「跑贏」其他亞洲國家，南韓第28，兩國女性的胸圍屬AA至A級，但BMI均為約23，屬於「健康」區間。台灣則排在55，日本排到72。有最大自然有最細，胸部平均尺寸只有AA的國家有23個，包括印度、意大利、巴拉圭、伊拉克和格陵蘭等。

資料來源: World Population Review