盜版成人網被封鎖！AV女優石川澪「邀功」惹禍　MISSAV復活即反擊

成人盜版網站「Miss AV」是不少老司機bookmark網站，日前該網無預警被關閉惹來一片哀鳴。該網站首頁出現了一段一文5語的反盜版警告，在警告中更用了AV女優石川澪樣子作襯托圖片，沒想到石川澪即在Ｘ留言「邀功」，隨即惹來瞬間復活的「Miss AV」宣布「石川澪的電影將免除所有廣告」以作「還擊」，惹來網民熱議。



日本AV一直受盜版影響，片商以至女優的收入都受影響。不過近日「Miss AV」在無預警下遭到關閉，進入網址首頁後更出現了一段一文5語（中文、日文、韓文、英文、西班牙文）的反盜版警告以及一張AV女優石川澪的配圖，「您訪問的域名（通稱：網址）所公開的網站是非法上傳視頻的盜版網站，我們將通過法律程序對該域名進行沒收！」

女優石川澪其後透過社群平台Ｘ出帖文，更截圖興奮直呼「看來就像是我消滅了這個網站，真的很酷」，消息一出立即引來外界熱議。不料，MissAV迅速轉用其他域名捲土重開，首頁更霸氣回應「AI加強版MISSAV復活」，再寫道「感謝石川澪澪的支持，MissAV所有石川澪的影片將免除所有廣告！」似要還擊石川澪，更表示當有1000萬人在社交平台發佈「Missav.AI 已復活！」時，MissAV將會全站免廣告！而按現時該網顯示的統計，已有68.6萬人發佈此消息。