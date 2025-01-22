專業鑑婊指南！女生票選最討厭9種心機婊　男人面前變臉未算最衰

傳說，世上有紅茶婊、綠茶婊、奶茶婊⋯⋯不論是甚麼婊都好，她們都非常懂得掩飾，但就算隱藏得再深，女生們都像是有特異功能般能把她們一一揪出！



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婊子，這種生物無處不在，平時潛伏在你我身邊，一但在她們在意的男生面前，就原形畢露。只有女人才最懂女人心！早前，日本女性雜誌網站Googirl及節目《Nino桑》街訪日本女生歸納出多種「被同性討厭的女生」行為，以下9種機心婊大家有沒有遇過？

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五索被封最強小三｜揭狐狸精5大面相 額頭寛又圓做事不擇手段

為何總變成前度？日本調查揭讓男人「拒絶結婚」的3大女生特質

【1】在男生面前態度急轉彎

你懂的，明明在女生面前是一個性格，但一見到有男生接近，態度就馬上180度轉變，變得溫柔體貼⋯在旁的女生們白眼反到無極限。

【2】貶低朋友抬高自己

在外人面前故意貶低你，然後藉此抬高自己。這些心機婊平日無事不會無故挑起戰火，但只要有外人出現，特別是有她在意的人出現時，就會在男生面前不經意地貶低你去抬高自己。

【3】甚麼都要比較

不論是手袋、衣著、還是男友，這類女生都愛和你比較，就算你本人沒甚麽勝負心，都硬要暗地裡對你發起挑戰。面對這樣的婊子，就算是愛好和平的女生們表示心很累。

【4】經常 「等我教精你」

永遠一副高高在上「等我教精你」的態度，每當你想和她分享感情的煩惱時，就會以戀愛博士的姿態，對你指指點點。但明明其實你只想和朋友分享閒聊一下。

【5】發佈自已美別人醜的相片

日本電視台節目《Nino桑》早前街訪日本女生，分享「你有討厭的女人嗎？」就算身邊朋友真的拍得很醜，也故意貼出來！還有一種女人，明明拍了很多張相片，但只放自己拍得好的那張出來，讓你連選擇機會都沒有，呢種女生應該係討厭之最 ！

【6】明明是美女偏要談自已是麻甩大叔

近年興起「女漢子」、「麻甩系」這些字詞，如果用在本身真是爽朗、不造作的女生身上，是沒有問題的。但讓女生恨得牙癢癢的是，那種「我知道自己很可愛又漂亮，但人家明明心底裡很麻甩的耶～」。

【7】不停摇頭髮

雖然撥頭髮是女生無意識的小動作，但總有些女生總是常常在弄頭髮，見到有反光的物件就會不停撥撥撥撥撥。在女生眼中會是，「駛唔駛咁貪靚！？」會覺得很造作，很煩人，總之就是討厭！

【8】發佈沒意思的自拍動態

自從IC Filter 越出越多，相信大家在Story中都看到不少頭部搖來搖去，無意義的Filter 效果短片⋯•這些毫無意義的自拍動畫，給人一種「我很可愛，來看吧」的感覺，絕對會惹女生討厭。

【9】各種扮可憂

說話時故意加一些擬聲詞；一邊說話一邊搖頭，做出動漫人物的動作表情，這些都讓日本女生很受不了，覺得是在男生面前扮可愛扮得太多，而養成的造作行為！

【10】偽ABC

日本人本來英文就不太好，但是有些女生在社交網站留言時喜歡用英文，或者日英夾雜。在香港雖然英文較常用，但是也聽到不少人覺得經常扮ABC，手機用英文界面很港女等等。