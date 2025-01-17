為何總變成前度？日本調查揭讓男人「拒絶結婚」的3大女生特質

單憑「喜歡」兩個字是很難走到婚姻那一步。不知大家又沒有聽過身邊的人説另一半「拍拖可以，但係結婚就...」這樣的話呢？日本女性雜誌《 Ray》近日就訪問了男生們，列出「無法結婚」的前女友特徵，根據他們的經歷整合成排行榜。這些被男人拒結婚的女友都有甚麼共同點？一起來看看吧！



（《陪玩的女人》劇照）

令男生們拒絕結婚的女生特徵TOP 3

【第3位】 太任性

對於女人撒嬌、有點小任性，很多男生都不會覺得討厭，甚至是可愛的行為。但如果女生「遇到不順心的事就黑面」、「情緒波動很大」，就會讓男生疲憊不堪。畢竟婚姻意味著二人需一起度過人生大部分時間，女友的過份任性或會成為男生們不願踏出下一步的原因。

（《現正分手中》劇照）

【第2位】金錢觀念相距太遠

錢銀問題相當重要，雖然大部分男生都不會太在意女朋友的收入，但當談婚論嫁時，很多男生便會在意對方是否「喜歡揮霍金錢、物欲高」或「花很多錢在玩樂上」等。即使一開始努力配合對方的金錢觀念，但長久下來都會覺得厭倦。

【第1位】有太多男性朋友

若女友有太多男性朋友，有不少男生會感到不安。婚姻中最重要的是彼此是否能信任。大家或許會想，「有很多男性朋友，並不意味著會出軌！」然而，有很多男人會覺得，正因為自己也是男人，所以才更無法信任其他男人......