愛情心測｜你是渣男渣女磁石嗎？選這個答案反映戀情常常慘淡收場

每個人都期待自己的愛情能夠一帆風順，讓緣分變成感情的線，將兩顆心緊緊的纏繞在一起。世人都說只羨鴛鴦不羨仙，但又何曾了解到感情的路曲折蜿蜒，尤其現在渣男渣女紛紛扎堆，讓愛情裏的老實人苦不堪言！



那麼小夥伴們快來測測你的吸渣指數有多高？請做好心理準備哦！

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測試結果分析：

A. 你的吸渣指數是30%。

你不是一個善於表達自己的人，比起講述自己的故事，你更願意傾聽他人的經歷。也正因如此，你總是能夠從他人的經歷中吸取借鑑到很多經驗，這也讓你在感情中可以少走很多彎路。比起轟轟烈烈的愛情，你更渴望細水長流的相知相遇。慢熱的你很難快速的進入到戀愛中，總是需要一段時間的磨合，才能夠卸下防備，因為你一直都期待能夠吸引到和你同頻的人出現。

B. 你的吸渣指數是10%。

身邊人一直都稱你為「愛情的軍師」。在感情中，你從不會輕易為了對方迷失自我，總是能夠保持著清醒又理智的頭腦，灑脫地看待一切。你認為愛情不是約束，而是給予對方相應的自由和空間，同樣對方也要給予給你更多的信任。剛在相處過程中，你發現彼此步調不一致時，你從不會委曲求全，你能夠灑脫地放手，重新去尋找愛情的可能，所以你的吸渣指數極低。

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C. 你的吸渣指數是90%。

有些時候你真的不得不承認，即使你故作堅強的在感情中硬撐著，但仍然會因為自己的「吸渣體質」而為愛折磨。在漫漫的人生路上，你一直都追求著愛情的步伐，你渴望能夠找尋到與自己心靈相通的對象，兩個人過著平平淡淡的生活。但你的單純善良也會被有心的人利用，你總是太輕易的把自己的真心交付給對方，這也導致愛情常常慘淡收場。

D. 你的吸渣指數是70%。

在感情的路上，你雖然見識到了很多風景，但也跌跌撞撞讓自己一身傷痕。或許你不願意承認自己容易「吸渣」，但前任給你留下的傷痛，卻是你一直都很難撫平的傷疤。對於你來說，愛情好像一直都是一門難以掌握的學問，你渴望真心相待，但卻總是很難遇到那個值得託付終身的對象。你需要好好調整自己對愛情的看法，找回對愛的憧憬，才能夠遇到更加合拍的對象。

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