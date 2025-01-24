天文台請科學主任61K起　幫市民預測天氣！主修呢幾科零經驗都得

政府工又有筍工喇！天文台日前招聘科學主任，薪酬相當吸引，起薪點有61K，而且是公務員約，即通過3年試用關限後就可以獲長期聘任。工作內容主要是執行天氣預測職務，以及督導及訓練員工，而在職期間更可能會提供本地接受專業培訓，甚至被送往海外進修氣象學及/或其他有關課程。相對之下，學歷和工作要求其實唔算高，只要主修某幾個專科，若有碩士學歷更無需工作經驗，對天文地理有興趣的朋友仔不容錯過！



資料圖片

香港天文台-科學主任

月薪: $61,865起

截止日期 :12/02/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的物理、數學、氣象學、核子科學或其他合適理科科目的一級或二級榮譽學士學位，或同等學歷；

(b)(i) 畢業後有最少兩年與氣象相關的工作經驗；或

(ii) 持有本港大學頒授的物理、數學、氣象學、核子科學、電腦科學、資訊科技學、電子工程學或其他合適理科科目碩士學位，或同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，在綜合招聘考試兩張語文試卷和英文運用 中取得「一級」成績，或同等資格；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

政府工｜14份工月薪20K-111K 康文署行政助理任何學位+零經驗28K

職責:

(a) 執行天氣預測職務；及

(b) 督導及訓練員工，以及研究和提供包括天氣、氣候、授時及地球物理、輻射監測、海洋物理、航空氣象、海洋氣象、應用氣象、數據處理及資訊科技等服務。

科學主任可能須︰

(i) 在本地接受專業培訓，亦可能被送往海外進修氣象學及/或其他有關課程；及

(ii) 「隨時候召」工作及執行戶外職務、輪班、在正常工作時間以外及惡劣天氣情況下工作。

科學主任其中一個職責是執行天氣預測職務.( YouTube@hkweather截圖)

薪酬:

總薪級表第27點(每月61,865元)至總薪級表第44點(每月119,650元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(1)申請人須在申請表格上詳細列明其學歷資格及工作經驗，並須提交以下證明文件副本：

(2) 綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）的成績證書，或同等成績，並附上有關的證明文件副本；

(3) 學歷資格，並附上有關的證書及修業成績表之副本；

(4) 列明工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；以及

(5)《基本法及香港國安法》測試的及格成績副本（如有）。

(b)如親身或以郵寄方式遞交申請，已填妥的G.F.340（7/2023修訂版）申請表格，連同學歷的證書和修業成績表副本及上述的證明文件副本，遞交到九龍尖沙咀彌敦道134A號香港天文台人事組。信封面須註明「申請科學主任職位」。

(c)申請人亦可於2025年2月12日或之前透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2025年2月19日或之前把學歷的證書及修業成績表副本及上述的證明文件副本遞交到以上地址，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號。

(d)申請人必須在申請表格上清楚填寫個人的電郵地址。