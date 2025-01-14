打工仔被要求遞信辭職　否則唔出Reference Letter　專家教咁應對

reference letter究竟有多重要，多年來都是一個謎。近日有網民於討論區表示遭公司威逼自願辭職，否則不會提供Reference Letter，於是在網上求救應如何是好。



有網民於討論區表示其朋友遭公司威逼自願辭職，指若不從選擇就不會得到reference letter。（《大叔的愛》劇照）

此網民近日於連登討論區發文表示，公司今年生意差，每個部門都要交人頭，「小弟中咗依家想主動叫我遞信辭職」，若樓主不從則公司不會給他Reference Letter，而且樓主估計若最後公司炒他，對方也會拖賠償金，他於是上網民求救可以如何處理，並補充若對方出手炒他，賠償金額應要付3個月工資。

連登討論區截圖

就以上事件，網民回覆指事件的重點在於reference letter，因為公司該番言論是以reference letter作為選擇自願辭職的誘因。那究竟應否為reference letter自願辭職呢？reference letter的重要性又有多高？

就此網民的意見可謂各有不同，有人認為今時今日reference letter已經沒有人睇，「要reference check咪叫嗰間公司自己去check囉，不過通常好多公司都怕麻煩，所以唔check」、「（賠三個月)要錢好過要reference letter 啦，拖你錢就勞工處見」、「我會recommend 你唔好自己走，你有冇appraisal 個啲record? 有冇升過, 加過人工?呢啲都係你工作表現既文件嚟，佢restructure 炒你, 唔係你錯, 香港生意咁好, 解得通的，無謂蝕哂啲賠償，佢拖你, 佢犯法的」等，所以大部分網民根本不用為此辭職。

《不懂撒嬌的女人》劇照

不過，也有網民表示試過新公司reference check，卻比舊公司 comment差，「畀咗offer 簽咗 approval letter 最後都冇請」，而且是否睇重Reference Letter，好視乎行業和公司規模，若是大公司多數也會看reference letter。

究竟在於HR角度，reference letter一紙會否影響他們對應徵者的印象？被炒又是否致命傷？那究竟reference letter是否真的重要？

企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」(資料圖片)

有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」曾就有關reference letter的作用解釋。她指從前的reference letter確實有其作用，因為當中會寫及較多應徵者於上一份工件的各項職責及表現。但現今由公司發出的reference letter則因為私隱及勞工條例的限制，而將內容限制於應徵者過往的職位、人工及離職原因等，內容相對較官腔。

加上不論從前現今，會看重reference letter的大多是集中於較高級的職位上，一般職位相對不太重視。綜合以上原因，Son姐指「reference letter其實一啲都唔重要」。因此Son姐認為打工仔更應考慮之後搵工面試時要如何回答關於上一份工的問題，因為HR能透過Reference Check得知其真正離職原因，就算有reference letter亦不代表能「逃過一劫」。

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有網民替樓主擔心沒有Reference Letter便沒有工作證明，Son姐表示其實工作證明不止Reference Letter糧單、稅單、Employment Letter及支票均是工作證明，只要有整理好便沒有問題。Son姐提到「不論你嘅上司、下屬、共事過嘅人都可以，係唔同職位的人對你嘅評價一樣有用」。而且隨時會比公司的更有說服力更具體有效！因此不妨邀請相關人士替你寫。