政府工｜14份筍工月薪19K-101K　房屋署助理經理學位+2年經驗35K

想揾穩定收入政府工的機會又來了！政府近日釋出新一輪招聘，《開罐》爲大家整合了其中14份政府工，當中最「注目」就是房屋署正在聘請助理經理，只需大學學位以及兩年工作經驗便可申請，薪金高達35K！就算未畢業的大學同學仔都可以申請發展局的見習人員，沒有工作經驗要求，人工就有24K，仲等乜？



政府工｜1. 海事處-技工（打磨／燒焊）

月薪: $19,535元起

截止日期 : 14/11/2025 23:59:00

入職條件:

(a) (i) 完成以下適用技能的認可學徒訓練或其他認可訓練課程：

(1) 打磨；或

(2) 打磨及車牀；或

(3) 打磨及燒焊；或

(4) 切割及燒焊

或 (ii) 具有最少四年運用上述(a)(i)所提及的適用技能的經驗

(b) 小六畢業或同等學歷

(c) 中、英文語文能力達小六程度

(d) 在適當程度的技能測驗取得及格成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

(a) 技工（打磨／燒焊）主要負責一般金屬打磨／切割、設備維修及燒焊工作。

(i)執行緊急職務／輪班當值，以及在偏遠地區或惡劣環境下進行戶外工作

(ii)在水警前線基地和政府船隻上工作；以及須穿著制服和防護衣物

薪酬：總薪級表第5點（每月港幣19,535元）至總薪級表第8點（每月港幣23,585元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 V

(a) 申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 下載。

（b）以親身或郵寄方式遞交的申請書，須於截止申請日期或之前送達九龍深水埗昂船洲昂船路政府船塢A座2樓A207室海事處聘任組（政府船隊科），（信封上的最後郵戳日期將被視為申請日期），信封面須註明｢申請技工（打磨／燒焊）職位｣。

政府工｜2.律政司-高級行政經理

月薪: 每月101775 元

截止日期 : 13/11/2025 18:00:00

入職條件:

(a)持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷

(b)在取得有關學歷後，具備至少12年全職工作經驗，當中包括至少5年擔任與行政或秘書處相關的高級行政職位的全職工作經驗。在政府或公營機構具與法律方面相關工作經驗佔優

(c)擅於項目規劃、財務管理、與持份者聯絡、活動策劃，並擁有相關豐富的經驗

(d) 具備卓越的人際及溝通技巧

(e) 熟悉政府或公營機構的工作性質和運作

(f) 具備優秀的中英文講寫傳意技巧，並在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績。

職責:

(a)為香港國際法律人才培訓辦公室 (辦公室)／律政司的培訓、各種能力建設活動、國際會議、各種活動及會議、考察等提供行政及後勤支援

(b) 提供各類型的行政支援，包括監督辦公室的總務室、人力資源管理及合約管理、辦公地方的安排、檔案管理、處理查詢及投訴等

(c) 財政資源管理，包括採購、制訂及控制預算等

(d) 因應需要執行其他職務。

薪酬：月薪港幣101,775元

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘任，聘用期為12個月。合約屆滿後是否獲續聘，須視乎屆時辦公室／律政司的業務需求和受聘人的工作表現而定。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 X

(a) 申請人必須在香港時間2025年11月13日下午6時或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請，並須在截止申請日期後的一星期內把所需的履歷表和學歷/成績表/工作證明文件 (如就業紀錄、僱主信等) 副本電郵至本司 (電郵地址︰recruitncs_ild@doj.gov.hk) 履歷最少應包括就業紀錄連同詳細的職責說明。

（b）申請人須在電郵內及每頁證明文件副本上註明網上申請編號。申請書如資料不齊全／不清楚、逾期遞交、或以親身／郵寄／傳真／電郵方式提交，將不獲處理。

政府工｜3.發展局-見習生物醫學工程師

月薪: 港幣每月24800 元

截止日期 : 20/11/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 在2025年或以後獲取香港各大學的生物醫學工程學位或其他相關的學位或學歷，此等學位或學歷須符合成為香港工程師學會生物醫學工程界別正式會員的要求，並且有資格參加該學會生物醫學工程界別的"A"項訓練計劃

(b) 除另有指明外，申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。

職責:

(a) 見習生將在專業人員指導下，接受符合各有關專業學會要求的實務訓練。

薪酬：

現行的入職津貼為每月24,800元。不過，當局在正式提出聘任時，可對聘用條款及以上津貼額作出調整。見習生並非公務員，而其受訓津貼亦獨立於公務員薪酬

聘用條款:

上述見習空缺屬臨時職位，見習生並非公務員，亦不會按公務員條款及條件僱用。其受訓津貼亦獨立於公務員薪酬。見習期為兩年。訓練期滿後不保證會獲得政府繼續僱用，惟合適的見習工程師或會獲選聘為助理合約工程師，在指明期間按當時適用的聘用條款受聘。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 X

(a) 申請人必須於截止申請日期或之前 (即2025年11月20日) 透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk ) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b)申請人必須於 2025年11月 27日或之前，將證明文件掃描本電郵至recruitmenta@emsd.gov.hk。請在電郵主旨一欄上註明「申請見習生物醫學工程師職位」以及申請人的網上申請編號。

(c)如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約十個星期內接到通知。面試邀請書將會以電郵方式發出，請確保你已提供正確的電郵地址以及你的電郵戶口能正常地接收郵件。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

政府工｜4.發展局-見習屋宇裝備工程師

月薪: 港幣每月24800 元

截止日期 : 20/11/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 在2025年或以後獲取香港各大學的屋宇裝備工程學位或其他相關的學位或學歷，此等學位或學歷須符合成為香港工程師學會屋宇裝備工程界別正式會員的要求，並且有資格參加該學會屋宇裝備工程界別的"A"項訓練計劃

(b) 除另有指明外，申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。

職責:

(a) 見習生將在專業人員指導下，接受符合各有關專業學會要求的實務訓練。

薪酬：

現行的入職津貼為每月24,800元。不過，當局在正式提出聘任時，可對聘用條款及以上津貼額作出調整。見習生並非公務員，而其受訓津貼亦獨立於公務員薪酬

聘用條款:

上述見習空缺屬臨時職位，見習生並非公務員，亦不會按公務員條款及條件僱用。其受訓津貼亦獨立於公務員薪酬。見習期為兩年。訓練期滿後不保證會獲得政府繼續僱用，惟合適的見習工程師或會獲選聘為助理合約工程師，在指明期間按當時適用的聘用條款受聘。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 X

(a) 申請人必須於截止申請日期或之前 (即2025年11月20日) 透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk ) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b)申請人必須於 2025年11月 27日或之前，將證明文件掃描本電郵至recruitmenta@emsd.gov.hk。請在電郵主旨一欄上註明「申請見習屋宇裝備工程師 」以及申請人的網上申請編號。

(c)如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約十個星期內接到通知。面試邀請書將會以電郵方式發出，請確保你已提供正確的電郵地址以及你的電郵戶口能正常地接收郵件。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

政府工｜5.發展局-見習電機工程師

月薪: 港幣每月24800 元

截止日期 : 20/11/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 在2025年或以後獲取香港各大學的電機工程學位或其他相關的學位或學歷，此等學位或學歷須符合成為香港工程師學會電機工程界別正式會員的要求，並且有資格參加該學會電機工程界別的"A"項訓練計劃

(b) 除另有指明外，申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。

職責:

(a) 見習生將在專業人員指導下，接受符合各有關專業學會要求的實務訓練。

薪酬：

現行的入職津貼為每月24,800元。不過，當局在正式提出聘任時，可對聘用條款及以上津貼額作出調整。見習生並非公務員，而其受訓津貼亦獨立於公務員薪酬

聘用條款:

上述見習空缺屬臨時職位，見習生並非公務員，亦不會按公務員條款及條件僱用。其受訓津貼亦獨立於公務員薪酬。見習期為兩年。訓練期滿後不保證會獲得政府繼續僱用，惟合適的見習工程師或會獲選聘為助理合約工程師，在指明期間按當時適用的聘用條款受聘。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 X

(a) 申請人必須於截止申請日期或之前 (即2025年11月20日) 透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk ) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b)申請人必須於 2025年11月 27日或之前，將證明文件掃描本電郵至recruitmenta@emsd.gov.hk。請在電郵主旨一欄上註明「申請見習電機工程師 」以及申請人的網上申請編號。

(c)如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約十個星期內接到通知。面試邀請書將會以電郵方式發出，請確保你已提供正確的電郵地址以及你的電郵戶口能正常地接收郵件。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

政府工｜6.發展局-見習電子/資訊工程師

月薪: 港幣每月24800 元

截止日期 : 20/11/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 在2025年或以後獲取香港各大學的電機工程﹙主修電子科目﹚學位、電子工程學位、資訊工程學位、計算機工程/科學學位或其他相關的學位或學歷，此等學位或學歷須符合成為香港工程師學會電子工程或資訊工程界別正式會員的要求，並且有資格參加該學會電子工程或資訊工程界別的"A"項訓練計劃

(b) 除另有指明外，申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。

職責:

(a) 見習生將在專業人員指導下，接受符合各有關專業學會要求的實務訓練。

薪酬：

現行的入職津貼為每月24,800元。不過，當局在正式提出聘任時，可對聘用條款及以上津貼額作出調整。見習生並非公務員，而其受訓津貼亦獨立於公務員薪酬

聘用條款:

上述見習空缺屬臨時職位，見習生並非公務員，亦不會按公務員條款及條件僱用。其受訓津貼亦獨立於公務員薪酬。見習期為兩年。訓練期滿後不保證會獲得政府繼續僱用，惟合適的見習工程師或會獲選聘為助理合約工程師，在指明期間按當時適用的聘用條款受聘。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 X

(a) 申請人必須於截止申請日期或之前 (即2025年11月20日) 透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk ) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b)申請人必須於 2025年11月 27日或之前，將證明文件掃描本電郵至recruitmenta@emsd.gov.hk。請在電郵主旨一欄上註明「申請見習電子/資訊工程師 」以及申請人的網上申請編號。

(c)如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約十個星期內接到通知。面試邀請書將會以電郵方式發出，請確保你已提供正確的電郵地址以及你的電郵戶口能正常地接收郵件。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

政府工｜7.發展局-見習機械工程師

月薪: 港幣每月24800 元

截止日期 : 20/11/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 在2025年或以後獲取香港各大學的機械工程學位或其他相關的學位或學歷，此等學位或學歷須符合成為香港工程師學會機械工程界別正式會員的要求，並且有資格參加該學會機械工程界別的"A"項訓練計劃

(b) 除另有指明外，申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。

職責:

(a) 見習生將在專業人員指導下，接受符合各有關專業學會要求的實務訓練。

薪酬：

現行的入職津貼為每月24,800元。不過，當局在正式提出聘任時，可對聘用條款及以上津貼額作出調整。見習生並非公務員，而其受訓津貼亦獨立於公務員薪酬

聘用條款:

上述見習空缺屬臨時職位，見習生並非公務員，亦不會按公務員條款及條件僱用。其受訓津貼亦獨立於公務員薪酬。見習期為兩年。訓練期滿後不保證會獲得政府繼續僱用，惟合適的見習工程師或會獲選聘為助理合約工程師，在指明期間按當時適用的聘用條款受聘。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 X

(a) 申請人必須於截止申請日期或之前 (即2025年11月20日) 透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk ) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b)申請人必須於 2025年11月 27日或之前，將證明文件掃描本電郵至recruitmenta@emsd.gov.hk。請在電郵主旨一欄上註明「申請見習機械工程師」以及申請人的網上申請編號。

(c)如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約十個星期內接到通知。面試邀請書將會以電郵方式發出，請確保你已提供正確的電郵地址以及你的電郵戶口能正常地接收郵件。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

政府工｜8. 渠務署 -公共關係經理

月薪: 港幣56,125元

截止日期 : 14/11/2025 23:59:00

入職條件:

1. 持有本港大學學位，或具同等學歷，以主修傳播學、市場學、工商管理、公共關係、新聞學或其他相關學科為佳；

2. 符合語文能力要求，在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具同等成績

3. 取得學歷資格後，具備最少七年工作經驗，以從事新聞、宣傳及公共關係或相關範疇工作為佳；具備使用網站、數碼及社交媒體以及制訂公共關係策略的相關工作經驗尤佳

4. 具備良好中英文寫作技巧，能操流利粵語及英語，精通普通話更佳

5. 具備良好人際溝通和協商技巧

6. 熟悉個人電腦操作，如微軟辦公室和中文文書處理。

職責:

1. 處理查詢及投訴個案時，確保溝通良好、有禮及有效，包括親自向負責人員了解處理查詢／投訴個案的進度及成效

2. 檢視現時所有實地採訪活動的內容，包括所有展品、路線及主題、監察實地採訪活動中使用物品的更新情況，以及保持物品狀況良好，以提升本署形象

3. 根據現行國際標準，統籌、編撰及發布報告，並擔任相關報告的專責小組秘書，以及監督報告服務承辦商的工作

4. 每天監察及編撰相關新聞報道，並安排給高級管理階層及負責人員傳閱

5. 籌辦及招待本地學校／團體、內地及外國訪問團等參觀本署設施

6. 策劃、籌辦及推行公眾教育及宣傳活動，以提升本署形象和加強公眾對本署工作及服務的認識。有關職責包括編製部門宣傳物品，如宣傳單張、短片、動畫等；在網頁／社交媒體平台宣傳本署信息；籌辦開放日；以及建議和籌辦其他宣傳活動

7. 籌組及支援本署的中學外展教育計劃，以加強學生對本署工作及服務的認識

8. 監察有關清理淤塞渠道的顧客意見調查，以改善部門的服務

9. 收集部門數據，以供編撰不同的報告；

10. 籌辦媒體活動，包括專題訪問、新聞簡報會、每年會見傳媒的實地採訪活動，以及傳媒午宴

11. 監察與本署有關的傳媒報道，並協助評估公共關係危機的敏感程度和潛在風險

12. 整合各分部所提供的資料並撰寫新聞稿以回應傳媒查詢

13. 發掘各種宣傳構思及渠道以宣傳本署的工作

14. 與政府新聞處合作並統籌製作政府宣傳短片以傳達本署的信息

15. 參與並統籌重點項目的公共關係宣傳工作

16. 監察本署網頁以確保為公眾提供優良質素的服務

17. 就部門的宣傳及公眾教育事宜，為公共關係組的高級人員及部門首長級人員提供支援

18. 密切留意在大眾傳媒和社交媒體發表的輿論及觀點，以處理傳媒查詢

19. 管理本署社交媒體帳戶，包括社交平台的日常運作及內容更新。

薪酬：

月薪港幣56,125元

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期12個月。合約屆滿後是否獲續聘須視乎屆時本署的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 X

(a)申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請，並須在2025年11月14日或之前把文件副本電郵至appointments@dsd.gov.hk。請在電郵標題中註明「申請公共關係經理職位」及你的網上申請編號。

(b) 申請書(G.F. 340)如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，或沒有提交所需證明文件，將不予考慮。

(c) 申請人可能會獲邀請參加筆試及／或面試。如申請人在截止申請日期後約八至十個星期內沒有接獲通知參加筆試及／或面試，可視作落選論。

政府工｜9. 教育局 -助理項目主任（學校管治與效率分部）

月薪: 港幣36,850元

截止日期 : 14/11/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 已根據《社會工作者註冊條例》(第505章)註冊為註冊社會工作者(第1類)

(b) (i) 持有香港所頒授主修社會工作的學士學位，或具備同等學歷；或(ii) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷，並已在認可院校修畢認可的社會工作研究生課程，或具備同等學歷；或(iii) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷，並持有認可院校的認可社會工作碩士學位，或具備同等學歷

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得合格成績

(d) 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績

(e) 具備良好中、英文口語及書寫的溝通能力，能操流利普通話更佳

(f) 具備良好電腦知識，尤其文書處理、試算表、簡報軟件及中、英文輸入法

(g) 具備良好品格及人際溝通技巧

(h) 主動及具備獨立工作能力。

職責:

(a) 為小學輔導人員/學校社工在處理小學缺課個案時提供支援及意見

(b) 協助定期檢視小學輔導人員/學校社工提交的缺課個案報告及為小學缺課個案制定介入策略及方案

(c) 管理或協助督學監察小學缺課個案的進展及在需要時直接介入處理小學缺課個案

(d) 轉介小學缺課個案予其他政府部門或非政府社會福利服務機構，並協助統籌這些服務

(e) 協助督學處理在執行《教育條例》(第279章)的相關事項

(f) 協助計劃、執行及管理為小學輔導人員/學校社工提供的培訓課程

(g) 在有需要時以個案工作員的角色處理缺課個案，為缺課個案提供輔導服務，協助這些缺課學生重返校園

(h) 執行其他與缺課個案相關的職務，包括處理中學缺課個案及由上級指派的工作；以及

(i) 在有需要時於非辦公時間為缺課學生及其家庭提供支援服務。

薪酬：

月薪36,850元

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 X

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b) 資料不全、逾期遞交、並非以上述方式網上遞交或並非使用指定的申請表格，將不予考慮。

(c) 面試／考試會在2026年2月28日前進行，如申請人逾期未收到面試／考試通知，則可視作其申請不獲成功。

政府工｜10.教育局 -項目經理（特殊教育分部 ）

月薪: 港幣57,165元

截止日期 : 13/11/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的心理學、教育(具備幼兒教育、融合教育或特殊教育學士學位者優先) 、輔導、社會工作或其他相關學科的學士學位，或具備同等學歷

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3等級或以上，或具備同等學歷

(c) 具備不少於3年的相關工作經驗，具備幼兒教育、融合教育、特殊教育及/或教育/社會科學研究經驗者優先

(d) 持有認可心理學、教育(具備幼兒教育、融合教育或特殊教育)、輔導、社會工作或其他相關學科的碩士學位者，或具備同等學歷者優先

(e) 具備進行教育項目及教育研究工作經驗者優先

(f) 具備良好的中、英文口語及書寫能力

(g) 擁有良好的溝通，人際關係，分析和組織能力；能夠獨立工作和具備團隊合作的能力

(h) 具備良好的電腦知識，熟悉電腦軟體的操作，包括中、英文文書處理

(i) 申請人或須參加技能測試

職責:

(a) 協助專業團隊發展、推行及檢討與支援幼稚園學童多元需要相關的計劃及活動

(b) 管理計劃及活動的日程安排、推行和統籌的工作，並監察其進展

(c) 為參加計劃及活動的學校提供諮商

(d) 為學校的教職員、家長及專業人員計劃、統籌/和推行不同類型的培訓、分享會和推廣簡介會

(e) 發展幼稚園資源以照顧學童的多元需要

(f) 執行指派的其他職務。

薪酬：

月薪57,165元

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 V

(a) 申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(新界葵涌麗袓路77號下葵涌特殊教育服務中心4樓教育局特殊教育分部教育心理服務(九龍二)組)

(b) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工｜11. 政府物流服務署-汽車司機

月薪: 港幣19,535元 起

截止日期 : 20/11/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有有效的私家車及中型貨車香港駕駛執照

(b) 能說流利粵語和閱讀簡單中文；並能書寫簡單中文或簡單英文；以及

(c) 在「基本法及香港國安法測試」取得及格成績

職責:

(a)駕駛所有類別的政府車輛和租賃車輛，但不包括摩托車和電單車

(b)保持該等車輛清潔。汽車司機可能需要不定時及逾時工作，及穿著制服。

(c)作為由政府物流服務署署長管理的一般職系人員，汽車司機會被調派往政府各政策局或部門工作。

薪酬：

總薪級表第5點（每月港幣19,535元）至總薪級表第8點（每月港幣23,585元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 V

(a) 申請表格[G.F.340（7/2023修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(c)填妥的申請書須於2025年11月20日或之前連同香港駕駛執照副本及駕駛車輛工作經驗的證明文件副本（如適用）送達香港北角渣華道333號北角政府合署8樓政府物流服務署車輛管理科職系管理小組。請於信封面上清楚註明「申請汽車司機職位」，而信封上的郵戳日期將被視為申請日期。

政府工｜12. 房屋局-助理經理

月薪: 港幣35,080元

申請日期 : 14/11/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績

(c) 中英語文能力俱佳

(d) 熟悉常用商業軟件（包括MS Word、Excel和PowerPoint）的應用，並通曉中英文文書處理

(e) 具備良好的溝通能力和人際技巧；以及

(f) 取得相關資格後，如在活動／項目管理和辦公室行政方面具備兩年全職工作經驗更佳。

職責:

(a) 協助處理局長辦公室日常行政工作

(b) 就會議和活動與各方聯絡，以及為公眾參與活動及外訪提供後勤支援

(c) 提供行政和後勤支援，包括管理日程、編排會議，以及協調與政府內外組織的會議

(d) 處理致局長辦公室的請願、投訴和查詢

(e) 按需要陪同上級出席活動及訪問

(f) 提供行政支援，包括擬備簡報材料和會議文件夾、就上級出席的會議及活動進行研究，以及按需要草擬報告

(g) 執行上司委派的任何其他職務。

薪酬：

月薪港幣35,080元（另加15%約滿酬金）

聘用條款:

受聘人將按非公務員合約條款聘用，為期一年。續約與否視乎屆時房屋局的服務需求和受聘人的工作表現而定。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 V

(a) 申請人亦可選擇填妥申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]以書面提出申請。有關表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的實體申請表格必須於截止申請日期(即2025年11月14日)或之前將填妥的申請表格送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組，請在信封面上註明「申請助理經理職位」。

(c)申請人須透過公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工｜13. 民政事務總署-項目經理

月薪: 港幣每月97575 元

申請日期 : 13/11/2025 18:00:00

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具備同等學歷

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績

(3) 在策劃項目、合約管理、採購和招標管理方面具備專業知識

(4) 在取得學位後，具備最少10年公共行政、合約管理或項目的管理／策劃方面擔任管理職位的工作經驗

(5) 具備策劃和項目管理技巧

(6) 具備良好的溝通和社交技巧，能與不同的非政府機構、社區團體和公眾人士合作

(7) 對公共資助／撥款計劃的運作及公營機構在採購和招標方面有認識，以及在監察社區計劃／活動方面具經驗者，獲優先考慮。

(8) 申請人如曾策劃和籌備公共選舉；或具備管理資訊科技項目的工作經驗，可獲優先考慮。

職責:

(1) 監察及統籌有關公共選舉及選民登記工作的策劃和執行

(2) 就公共選舉及辦公室事宜聯絡相關人士及組織，包括政府部門、非政府機構及商營機構等

(3) 就行政、財政及資源管理事宜提供建議及支援

(4) 處理與選舉有關的查詢、投訴及相關文件

(5) 執行其他獲指派的職務。

薪酬：

月薪港幣97,575元

聘用條款:

(1) 應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期不多於12個月。

(2) 受聘人或需要超時工作，以及在星期六、星期日及公眾假期工作。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 X

(a) 申請人必須透過公務員事務局(https://www.csb.gov.hk/)的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/330.html) 作網上申請。

(b) 申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

政府工｜14. 醫務衞生局 -研究主任

月薪: 港幣每月64,780元

申請日期 : 12/11/2025 18:00:00

入職條件:

(a) (i) 持有本港大學所頒授的公共衞生或社會科學深造學位，或具同等學歷，並在公共政策、公共事務、公共衞生或其他社會科學課題方面具備至少六年的相關研究經驗

(a) (ii) 持有本港大學所頒授的公共衞生或社會科學博士學位，或具同等學歷，並在公共政策、公共事務、公共衞生或其他社會科學課題方面具備至少三年的相關研究經驗

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科和英國語文科成績達第3等級或以上，或具同等學歷

(c) 具良好的人際及溝通技巧，積極主動，並能在指定時限內獨立完成工作。

職責:

(a) 就醫療及衞生方面的課題進行研究及分析

(b) 與政府部門及本港／海外大學、智庫、醫療／研究機構及其他機構聯絡

(c) 協助製備有關文件，例如簡報、參考資料摘要、演詞及報告書

(d) 履行醫務衞生局局長辦公室的其他職務。

薪酬：

月薪港幣64,780元

聘用條款:

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，合約期12個月。續約與否，視乎本局的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 X

(a) 申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔告士打道5號税務大樓13樓 。信封面須註明申請的職位名稱。如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)在網上申請。

資料來源：公務員事務局