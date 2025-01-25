拜金女向曖昧男要求 先送豪宅後交往惹全網負評！男方最後咁反應
撰文：聯合新聞網
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戀人在曖昧時，總會想要滿足對方的願望，希望獲得青睞。
日前有位女網友表示，自己想測驗曖昧對象是否對她真心，於是向男方要求「希望把大直某房子過戶給我，這樣就可以以結婚為前提交往」，沒想到男生已讀不回，其他網友笑稱「妳以為妳是誰」。
女網友要求曖昧對象過戶豪宅作為愛情試金石，遭網民熱烈嘲諷（點擊放大瀏覽）👇👇👇
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一名台灣女網友在Facebook社團「匿名公社」發文表示，之前身邊有位認識快1年的男生朋友向她告白，當下她沒有馬上接受，但有給對方陪逛街、吃飯的機會，也一直觀察對方是否是真心的。原PO表示，
「前幾天我跟這個男生朋友提到，希望他能把他在大直明水路的一間房子過戶給我，我們就可以以結婚為前提交往看看」
從LINE對話顯示，她提出此要求後，男生就已讀不回。
原PO接著表示，
「我知道那位男生朋友身邊的人，會私下講我壞話，很多是他的員工，我說真的以後這些人都會有報應，破壞別人的姻緣都不覺得愧疚，之後如果這位男生朋友和我正式交往，我一定會讓這些造口業的人沒工作」
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不過貼文曝光後，網友們全不挺，直言，
「妳以為妳是誰」
「我到底看了什麼？」
「先去看一下精神科」
「還沒在一起就要過戶房子給妳？那妳有什麼？」
「妳有病嗎？給房子只是『考慮』交往看看，智障都沒那麼笨吧」
「憑什麼要給妳」
「好有自信」
「都被已讀不回了，還幻想會讓別人失業」
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