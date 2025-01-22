香港賀歲片2025｜4大新片臨時決鬥、祥賭必贏　網民估呢套先跑出

每到農曆新年大家都會睇賀歲片應節，各位後生仔可能都會在新年陪家人睇下賀歲片應應節，據知今年會有4部超強勁演員陣容的賀歲片同大家齊齊迎蛇年，《開罐》為大家整合4部精彩賀歲片上映日期、演員陣容介紹，以及電影預告片，連登仔又點睇?



《臨時決鬥》劇照

賀歲片2025｜1. 臨時決鬥

香港上映日期：2025年1月28日（年廿九）

演員︰古天樂、胡子彤、張文傑、伍允龍、喬靖夫、陳湛文、梁詠琪、王丹妮、周秀娜、蝦頭楊詩敏、王尹菁、王頌茵。

導演：麥啟光

+ 3

故事內容講述曾經叱咤澳門泰拳界的傳奇拳王鍾磊（古天樂 飾）矢志培訓職業拳手。即使拳館經營困難，他仍選擇積極面對。廣告界女強人林雪（王丹妮 飾），意外發現男友 Daniel（陳湛文 飾）有外遇，而對手竟是澳門女拳王孫雅雲（周秀娜 飾），好勝心強的她狠下戰書，向鍾磊拜師學拳，誓要在擂台上決一勝負。

賀歲片2025｜2. 祥賭必贏

香港上映日期：2025年1月28日（年廿九）

演員︰張繼聰、蔡卓妍、Stanley邱士縉、Kayan9896（吳家忻）、朱栢康、洪嘉豪、胡楓、楊偉倫、楊偲泳。

監製 ： 伍健雄 導演：羅耀輝

+ 9

故事內容講述，病態賭徒文菁（阿SA飾演)跟討厭賭博的全守正（張繼聰飾演）閃婚後，參加戒賭治療班，卻難忍賭癮而被守正悉破，文菁搬返舊居決心戒賭，守正明白「同甘共苦」道理，決定與老婆共渡患難。

富二代賭神Ian（朱栢康飾演）對守正小時候讓他出醜一事一直耿耿於懷，決心報復。守正妹妹知盈（Kayan9896吳家忻飾演）和文菁弟弟文明（Stanley邱士縉飾演）被挾持在Ian開設的非法賭場，文菁為了營救二人，再次破戒，聯同守正與Ian展開終極一賭…

賀歲片2025｜3. 麻雀女王追男仔

香港上映日期：2025年1月28日（年廿九）

演員︰高海寧、馬國明、林襄、蔡潔、許紹雄、陳家樂、Dada陳靜、麥玲玲、Bob林盛斌、郭珮文、文佐匡、李尚正。

導演：葉念琛和王晶聯合監製同導演

+ 10

內容講述龍家村村長龍卷峰（許紹雄飾）育有三女一子，分別名叫龍小東（高海寧飾）、龍小南（陳靜飾）’龍小茜（郭佩文飾）和龍小北（文佐匡飾） 。大家姐小東是連續五年晉身最佳業績的百萬元桌級經理。外表事業女王的小東卻是一個「天生麻將狂」，更偏偏戀上科學家男友馬壯（馬國明飾）。馬壯對小東情深一往，只是他一世人最憎人打麻雀，為了不讓愛郎失望，小東竭力隱瞞自己是麻雀狂的真相。

二妹小南攻讀戲劇，畢業後當不了演員，卻在片場擔任「親密指導員」，遇上了躁狂影帝千紅哥（陳家樂飾），二人由歡喜冤家變成擦出愛火花。三妹小茜一天被小北老闆，胸圍廠太子爺林雨雲（李尚正鉓）落力追求，誰知相愛背後暗藏驚天秘密。三對男女，情場上各有各精彩，如何收科？

賀歲片2025｜4. 哈哈哈新年喜戲

香港上映日期：2025年1月29日（大年初一）

演員：姜皓文, 宣萱, 李璨琛, 陳靜, 林盛斌

導演：吳培吉

+ 1

故事講述商界富豪段宇宸（姜皓文）在商業競爭中遭遇「暗影帝國」的陰謀，被綁架。在危急時刻，星母廟主持人蘇花（宣萱）和村民意外救出他，但他在逃跑中受重傷失去記憶。在蘇花和村民的幫助下，段宇宸開始追查身世，過程中經歷滑稽冒險、更發現自己被一個與他一模一樣的人取代。

有網民參考返上年票房數字，指《飯戲攻心2》 票房大勝3700萬，《盜月者》緊隨其後都有2800萬，最弱係《臨時刧案》得2100萬。而今年有張繼聰的《祥賭必贏》已經開始見有人在網上吹奏緊，「如無意外應該會放頭跑出。王晶（麻雀女王追男仔）同古天樂個套（臨時決鬥）暫時都未知咩環境，應該都係等緊首映之後睇有冇人Ｘ先再判斷到。」不過暫時四套片只有預告片，真正實力要睇開畫才知口碑，大家又點睇？