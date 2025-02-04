大S去世｜過來人分享日本睇醫生經歷　與大S情況似!住ICU天價診金

台灣藝人大S（徐熙媛）日前赴日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。事件令中港台震驚，有在日執業的台灣醫師更指出，國外就醫不便及未能及時住院治療也許是致命關鍵。一名過來人也有感而發，在網上分享自身經歷，指母親2018年赴北海道旅遊時，同樣因肺炎併發敗血症要緊急插管，在當地住院花超過380萬日元，再安排醫療專機返台灣治療，過程相當驚險。



該網友在社群平台Threads發文透露，2018年11月與母親前往北海道旅遊，出發前一週母親已感冒，但症狀輕微，家庭醫生也說只是小感冒，看起來只是疲倦、想睡，故未取消行程。抵達首日，母親曾想泡溫泉紓緩不適，卻因體力不支走不動到飯店温泉而告吹。到了第二天，網友母親從早上開始昏睡，晚上更因呼吸困難癱軟無力，網友緊急叫救護車送醫，診斷為肺炎併發敗血症，需立即插管並送入加護病房。

PO主表示，母親在北海道住院期間，醫療費用高達380萬日圓（約19萬港元），加上聯絡國際救援組織International SOS協助安排醫療專機返台，並由華航拆解8個機位以容納醫療設備，總開銷近200萬元台幣 (約47萬港元)。返台後，PO主母親在雙和醫院加護病房住了一個月，才逐漸轉入普通病房。

網上圖片

網友感慨，若當時未有果斷決定返台，可能至今仍背負巨額醫療債務，並提醒大眾出國旅遊時應注意健康狀況，避免因小失大。事件引發熱議，有網民也分享了經歷，指5年前女兒10個月大在大阪發高燒抽筋，幾經轉折送到小區醫院，就只說小事，給退燒藥水就打發他們回去。「不足8小時，再抽筋，臉都藍色了」，他們再到大型醫院，檢測後原來是甲流，「開藥了，就說不接外國人，又叫我們回去」。怎料等取藥時又抽筋，在苦苦哀求才收症，「最後住了７天家護病房，全部費用近200萬日元！」所以出外旅遊最重要買旅遊保險．