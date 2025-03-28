全球「最佳公共交通系統」香港奪冠！網民列10大範疇香港完勝世界

英國旅遊雜誌《Time Out》公布最新2025年「最佳公共交通系統」調查排名，香港奪冠，上海和北京則分別位居第2、3名。其實早前就有網民發文表示香港在許多範疇上已經勝過其他國家，甚至達到全球頂尖水平，更列十大範疇力證「香港已經好易玩」。



英國旅遊雜誌《Time Out》日前調查了來自50多個國家超過18500名當地居民，了解他們對自己城市公共交通系統的評價，調查發現，98%的香港人認為香港的自家公共交通系統非常好。而值得注意的是，這次前19名中，亞洲城市就佔了一半以上，而紐約、巴黎等歐美大城市則未能擠進前19強。

其實早前就有網民在連登社交平台及threads以發文表示，香港在教育、職業發展、樓市、交通、治安等多個範疇已經優勝不少國家，對香港人移民的舉動並不理解，認為香港的生活便利性、向上流動機會和整體競爭力「比上不足，比下有餘」，認為與其盲目移民，不如好好把握香港的優勢，並列出10大範疇力證香港比其他地方優勝。

連登討論區截圖

1. 入大學門檻低

香港的教育制度雖然競爭激烈，但相比日本、韓國、中國內地等地，已經算是「輕鬆」，網民表示DSE考到20分左右，已經可以進入世界百強大學，「認真少少20分做到護士、社工、小學老師，」而日韓中的學生要進入同級大學，往往要從小學開始「拼命讀書」。即使是英美澳等外國國家，進入同級大學也需要從小努力，「絕對唔係香港人吹咩外國讀書唔睇分數」。

此外，香港的教育選擇多元化，雖然必定沒有外國的教育來得輕鬆，但「外國中小學都唔係間間好」，而香港經濟條件一般的學生可以進入津貼或公立Band 1學校，有經濟能力的則可以選擇國際學校，彈性極大。

2. 職業發展機會多

香港剛畢業的稅後收入已經媲美西方國家工作幾十年的人，網民分享表示，有30歲的老師朋友移民後，發現當地校長的稅前收入都未必高過香港工作7、8年的老師的稅後收入。

而即使從事普通職業，只要穩健投資指數、基金，十年八年已經可以累積可觀財富，加上香港賣股票又不用繳稅，相比起外國人買同一隻股票，可能需要升值30%才能等同於香港人賺到的金額。

《沒女神探》劇照

3. 容易低息借貸買樓

網民表示很多人只關注樓價，但忽略了香港借錢買樓的利息低、借貸容易，而且銀行不會經常審查貸款，加上香港稅後收入高、物價相對低，借錢買樓非常容易，「隨時你同一個收入喺香港買得起樓，喺外國反而買唔起」。

4. 公共運輸系統極方便

網民評論香港的MTR是世界前三，覆蓋率高、轉車方便，甚至連日本都做不到，「過對面就轉車」。巴士和小巴路線多，不需要轉來轉去，沒有車也可以生活得非常方便。相比多倫多只有2.1條地鐵線，或者歐洲、美國地鐵站經常充滿異味和老鼠，香港的公共運輸系統絕對是世界頂尖。

《大叔的愛》劇照

5. 治安好

香港的治安水平全球頂尖，是治安最好的城市之一，即使晚上出門也不用擔心安全問題，相比歐美國家的治安問題，香港絕對是「完勝」，「前幾日英國中學有學生拮死左個同學，至少喺香港未聽過有咁既事」，不過亦有網民反駁近年來多了很多意外命案，「國際大刀會，又青紅蘿蔔湯...又新Beyond 、又和勝和」。

6. 平價公立與高效私家並存

香港的公立醫院雖然輪候時間長，但收費低廉，可以「吊住條命」，而有經濟能力的人可以選擇私家醫院，享受高效醫療服務，香港人可按照自己的經濟水平自行選擇，但相比之下，美國醫療體系問題嚴重，就算有錢也未必能享受私家醫療。

7. 公共服務快速高效

網民表示香港政府的效率高，公共服務速度快，例如一個星期就可以換到護照，雖然必定會有進步空間，但相比其他國家，香港的政府服務絕對是快速高效，「喺外國生活對住啲公務員，甚至啲大公司職員，佢哋啲culture做嘢可以完全唔show你，一係就拖到唔知幾時先覆你，嗰下都係嬲到X街都有冤無路訴，寧願你西下我面，快啲做畀我」。

《男人唔可以窮》劇照

8. 工作收入高、稅率低

雖然香港有加班文化，工作與生活平衡未必及得上歐洲，但收入高、稅率低，已經好過美國、加拿大和日本等地，出糧後不會立刻被扣掉三成，儲蓄和投資都更容易。

9. 基本社會保障齊全

香港有長者綜援、公屋等基本社會福利，長者出行更有$2優惠，雖然濫用問題有待改善，但比起其他國家，已經頗有競爭力。

10.退休養老制度較佳

香港的強積金制度雖然有改善空間，但相比其他國家，香港人仍然可以通過投資、買樓等方式提前為退休做準備，彈性較大，但亦有網民反駁「歐洲好過香港，不過都係暫時，全世界既pension/退休金都係大型龐氏局，已經係咁要延後拎到既年齡，係我地呢一代一定睇得到爆煲。」