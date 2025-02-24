16型人格｜專家揭MBTI兩類人最易失眠　附兩建議減壓提升睡眠質素

你是I人還是E人？近年來MBTI測試風靡全港，不少年輕一族在認識新朋友時，都會詢問對方的MBTI，藉以了解大家性格，而近日就有醫師提及有2類MBTI性格的人會較易引致失眠情況，並給予兩個建議大家提升睡眠質素。



「MBTI 16型人格測試」是近年流行的性格測試指標，第一個英文字母都是「I」和「E」，而「I人」來形容內向型，「E人」形容外向型。其後三個數字就區分成6個英文字母，包括S（實際）、T（思考）、J（判斷）、N（直覺）、F（情感）、感知（P），每個字母組成一種人格，共有16種人格。而近日亞洲益生菌專家蔡英傑教授與身心科洪櫻娟醫師探討性格與壓力對健康的影響，並揭「2類人格」易有壓力導致失眠。

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《當你沉睡時》劇照

第一類易失眠人格：「I」人（內向型人格）

身心科洪櫻娟醫師表示，「I」人與「E」人獲取能量的方式不一樣，「I」人較喜歡一些比較靜態的活動，「喜歡獨處，喜歡自己做自己開心的事」，做這些靜態活動時能得到能量，但失眠並不是絕對，視乎你後天有沒有自己的舒壓管道，「I」人相對容易積聚白天的壓力和煩惱，「大腦停不下來，會有入睡的困難」，又甚或即使睡着了，也很容易睡不沉，又可能有半夜突然驚醒的情況出現。

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第二類易失眠人格：「J」人（判斷型人格）

「J」人一般做事較有條理，對自己的人生有規劃，但是當他遇到突發性的變化時，就會變得很焦慮，「有些人情緒壓力大到一個點，他可能有點憂鬱」，這種人就很容易早醒，可能天還沒亮、時間還沒到、還沒有睡飽就醒了。

Twitter截圖

面對失眠問題，洪櫻娟醫師亦給予兩個建議改善睡眠質素，首先可以培養自己的休閒興趣，「比如說內向的人他喜歡靜態活動」、「外向人他可以跟大家一起多交朋友」，也要了解自己的壓力來源，例如是「J」型人格的人，嘗試了解自己需要多一點彈性，建議可以在自己的行程上作出調整，「不要把自己的schedule排得那麼緊，免得中間有一些要改變、臨時有狀況，你會措手不及」。

其次，洪櫻娟醫師也表示無論任何性格特質的人，也應該注意作息規律，睡眠習慣不好是嚴重影響失眠的其中一個主因，所以不論是早睡早起，還是夜貓子，洪櫻娟醫師建議每天的入睡時間和起床時間要固定，「我們白天還是要照一點光，這個讓我們的生理時鐘比較規律」 。

資料來源：英菌教授 蔡英傑