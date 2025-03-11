香港人遊韓「路不拾遺」上韓綜！一暖心舉動惹哭主持：想來香港玩

香港人在外地路不拾遺，竟上了韓國人氣節目！韓綜《玩什麼好呢？》最新一集測試路人路不拾遺，一對由香港來旅行的情侶，在地鐵月台上執到銀包，熱心地交回失物認領處，令節目主持人相當感動，情侶更作出一暖心舉動惹哭主持人，片段在網上瘋傳並轉載至各討論區，惹來網民熱議。



韓國人氣節目《玩甚麼好呢》，每集也有不同主題，而最新一集（270集）以「地鐵遺失物品篇」為主題，幾位主持人李美珠、李伊庚、朴昣奏、朱宇宰在首爾地鐵站月台的椅子上放置一個銀包，然後躲到房間監察路人有何反應，以及會否將銀包交到失物認領處。據失物認領處的工作人員估計，每10人中只有2至3人會花時間將失物送到認領處，讓失主有機會找回。

節目組將道具銀包放在地鐵月台長椅上。（節目截圖)

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從偷拍的片段所見，雖然地鐵月台上人流不息，但不少人見到銀包都無視不管，直至有一對情侶出現。其中男方還特意用手機拍下銀包放在長椅上的樣子，再把銀包拿到站內的失物認領處。

這時主持人即興奮現身，溝通下才知是一對來自香港的情侶Tracy與Jacob。一眾主持稱已為兩人準備了六份獎品，包括雪櫃、美髮器、烘乾機和電視機等，更表明可以送貨。但兩位情侶透過翻譯機表示，想將禮物轉送給有需要的人，眾人大為驚訝，李伊庚即時更眼眶通紅。

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另一主持朱宇宰更跪下說：「我感到人類滿滿的愛。」又稱：「說實話，我都不好意思只是想這6款禮物中哪一個是最貴的。」Tracy隨後提出與主持人們合照留念，朴昣奏聽到後感動說：「與我們合照不算什麼（獎品）呀！」朱宇宰與李美珠更表示，因為他們善行很想來香港一趟，然後也向香港人捐贈。

節目播出後迅即成為網上熱話，不少香港網民轉發短片，留言說：「香港仍有很多好人」、、「真正的『唱好香港』」、「表明可以送去香港都唔收先勁」、「真心讚 .... be honest, 有少少感動 ....」「好人一生平安」。