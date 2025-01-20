你第一眼看見手還是男人頭？小紅書爆紅心測揭穿你的「真實性格」
撰文：ETtoday
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人家都說第一眼視覺往往反映著真實內心，《小紅書》上就有一個超準心測，就憑你的第一眼就能看出你的真實性格，趕快來測測看吧！
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#你第一眼看到什麼？
A.一隻手
B.男人頭
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------------------（下有完整解析）
挑選A的你
第一眼看到一隻手的話，代表你是個非常積極主動的人，你會採取行動來獲取自己想要的東西，最大的優勢就是很有行動力，即便遇到任何困難也會想辦法克服，因為擁有超越一般人的意志和決心，讓你總是能成為最後的贏家。
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挑選B的你
第一眼看到男人頭的話，代表你這個人相當深思熟慮，採取行動之前通常都想好一輪，評估過後才會出手，確保這是最好的選擇。你很依賴思考，討厭別人立刻向你要給答案，你不打沒有把握的仗，不管任何大小事，通常都是通盤評估後才決定。
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