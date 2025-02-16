催情食物｜生蠔竟不上榜？5樣食物讓人性興奮 它獲封天然壯陽藥
撰文：ETtoday
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你和另一半好久沒有激情滾床單了嗎？忙碌工作回到家只想癱在床上耍廢，完全提不起性致。台灣營養師李婉萍在Facebook上分享「5大催情食物」能增強性慾「讓你晚上想色色」，其中有歐美天然壯陽藥之稱的蘆筍，能提升興奮感；蘋果有助喚起於女性性慾；而鰻魚更是一次讓小頭大頭都強壯。她直呼，別再只吃生蠔了。
台灣營養師李婉萍在Facebook Page盤點增強性慾「5食物」，幫助伴侶愛情升溫：（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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一、蘆筍：
蘆筍為歐美天然的壯陽藥，富含天門冬胺酸，幫助身體快速修復疲勞，還含有維生素B6、葉酸，能提升興奮感。
二、蘋果：
含有多酚、抗氧化劑，能促進血液循環、有助於全身發熱，對於女性助性很有效。
三、南瓜籽：
不要小看這個籽，可以保護男性攝護腺，且裡頭還有豐富的維生素E，可增強性能力。
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四、朱古力：
含有色胺酸，能刺激大腦的快樂中樞，一吃就幸福上頭。
五、鰻魚：
具有壯陽的效果，富含多種維生素、磷脂，對於增強腦力也很有幫助，一次把小頭、大頭都強壯了。
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