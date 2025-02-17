AV女優河北彩伽搞見面會　隔離撞正擺婚宴！ 新娘被逼「3人合照」

日本AV女優河北彩伽（原名河北彩花），日前(15日)到台灣出席宣傳活動，並於台北市某婚宴會館舉行見面會。不過最有趣的是，見面會的同一樓層也有新人正在舉辦婚宴，結果現場變成「婚宴」大戰「女優見面會」，大批河北粉絲「迎戰」新人賓客，結果惹來網上熱議，該對新人本尊更在網上親證現場真實「盛況」！



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自爆以真名「萌名」出道，剛推出個人單曲的日本一線AV女神河北彩伽，近日到台灣舉辦見面會，由於地點在某婚宴會館，故當河北彩伽走入佈滿鮮花裝置的會場時，立即似由「女神變新娘」的感覺。而一名網友日前在FB群組「爆廢公社」分享一張宴會館的「宴會公告」，圖片中顯示，該婚宴會館16樓同時進行「吳張喜宴」及「河北彩伽見面會」，像舉行Crossover婚宴和見面會，發帖文的網友更抵死「模擬」新人對話，「新娘：隔壁好熱鬧喔？你知道是什麼活動嗎？新郎：我不知道！我絕對不知道！！（求生欲拉滿）」

爆料公社fb群組圖片

貼文一出後，不少網友紛紛留言更創意十足，「新郎新娘敬酒……咦……新郎咧？」、「結果新郎和新娘的爸爸都消失了」、「新郎敬酒敬到隔壁去」、「結果男客人全部跑錯場」、「第一次看到婚宴全部都是女賓客，沒半個男生」。

更有趣的是，當天舉行婚宴的新人本尊也現身留言！該名新郎表示，「我是新人，但我沒看到彩伽本人」，不過有網友隨即晒出一張新郎新娘去跟河北彩伽現場1：1真人廣告板的「三人合照」，該名新郎更說「身為男人哪有什麼不知道的，我們不但知道，而且還帶新娘一起去跟河北老師合照」，讓一眾網民爆笑。而新娘也回覆，「新娘我被迫...到對面滿足男人的心願」，同時透露「沒事啦！人形立牌而已，滿足他」。

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