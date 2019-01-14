日本神手挖出「人面布甸」！台灣網民跟住試做結果...

大家平常都是怎麼吃布丁的呢？有些人會撕開就直接吃，有些人則是喜歡把底層的焦糖跟布丁攪拌再一起吃（小時候超愛這種吃法！）不過如果布丁上出現一張「人臉」你還吃得下去嗎？日本有位網友就發揮他過人的神技，竟然在布丁上面挖出一張生動的表情，那個眼珠再多看一眼感覺都要轉起來了啊～

（Twitter＠kobacognac）

「現在這個社會吃個布丁都要醬子的嗎（跪）」 「可惡！害我直接在廁所大笑出來」 「我第一眼以為眼睛是放珍珠進去，原來是黑糖啊XD」 「太厲害了...」 「吃個布丁這麼麻煩呀⋯⋯」 「要吃多少顆大布丁才能成功啊？（遠望）」

大家只看圖是不是覺得很簡單？想說讓布丁有稜有角，再塞一點焦糖當眼睛我也會嘛對不對～有台灣網友便發揮實驗家的精神，真的備好材料試做了！我們來看看他的成品

有台灣網友便發揮實驗家的精神，真的備好材料試做了！（Dcard）

這…根本是整形失敗啊（誤）人就是這樣子，不自己親眼見到悲劇結果之前就是會奮不顧身的拚命ಠ◡ಠ，不過樓上施主並不孤單，因為其他人試做之後也是一聲長嘆

另一位網友的成品（Dcard）

看來就像其中一位網友說的：

挖這個不難阿～

只要幾項工具材料

材料：布丁一個

工具：布丁湯匙、最重要的神手

最重要的大家都沒有XD所以普通人還是別玩食物，好好吃布丁就好啦～而那位日本神手網友的布丁也不是一直都這麼光滑柔嫩，放置一段時間後再看，讓本編都不禁想問：你「腫」麼了～

那位日本神手網友的布丁也不是一直都這麼光滑柔嫩，放置一段時間後再看，讓本編都不禁想問：你「腫」麼了～（Twitter＠kobacognac）

腫了之後是不是很像布丁在生氣！ 雖然看了有趣，不過大家千萬可別為了這個狂買布丁回來嘗試！到時候如果吃太多得了布丁恐懼症，本編也沒辦法負責啊XD

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】