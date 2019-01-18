【學貓叫】抖音神曲地位不保！《生僻字》又双叒叕到底點讀？

有首歌在抖音爆紅，離奇的是，這首歌紅的原因不是因為它琅琅上口，而是歌詞太難不會念！

「我們一起學貓叫，一起喵喵喵喵喵～」（Youtube）

這首洗腦到不行的歌曲，因為輕快可愛常常被網友用來當抖音影片的背景音樂，重複次數之高，現在只要看到歌詞腦中就會自動放起音樂。也因為抖音可自己加入喜歡的音樂當背景，成了許多原創歌手另一條曝光之路。

最近就有首歌在抖音爆紅，離奇的是，這首歌紅的原因不是因為它琅琅上口，而是歌詞太難不會念！

不囉嗦，先上歌～

呵呵，是不是跟本編一樣，哼著哼著就流淚了呢？明明國字用了十幾年，今天忽然發現自己是文盲QQ

這首名為「生僻字」的原創歌曲，來自中國歌手陳柯宇的創作。據他表示，靈感來自網路流行語「又双叒叕」←雖然很多人愛用，但真的會念的人有幾個？（本編都念YOYOYOYO～）陳柯宇就是因為不認識叒和叕，特地查找發音，才靈機一動想創作一首很酷的歌，把許多冷僻字塞進去。

據陳柯宇表示，裡面有70個生僻字，認識20+個算及格、40+算良好、60+算優秀，不過知道大家光認字都來不及了，聽3遍可能也只會唱開頭那段，本編特別幫忙把歌詞都貼給你們，好好練習一下吧！

《生僻字》（Youtube）

我們中國的漢字 落筆成畫留下五千年的歷史 讓世界都認識 我們中國的漢字 一撇一捺都是故事 跪舉火把虔誠像道光 四方田地落穀成倉 古人像形聲意辨惡良 魃魈魁鬾魑魅魍魎 wu～又双叒叕 wu～火炎焱燚 wu～水沝淼㵘 㙓𨰻 煢煢孑立 沆瀣一氣 踽踽獨行 醍醐灌頂 綿綿瓜瓞 奉為圭臬 龍行龘龘 犄角旮旯 娉婷嬝娜 涕泗滂沱 呶呶不休 不稂不莠 卬 咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮 囹圄 蘡薁 覬覦 齟齬 狖軛鼯軒 怙惡不悛 其靁虺虺 腌臢孑孓 陟罰臧否 針砭時弊 鱗次櫛比 一張一翕 我們中國的漢字 落筆成畫留下五千年的歷史 讓世界都認識 我們中國的漢字 一撇一捺都是故事 現在全世界各地 到處有中國字 黃皮膚的人驕傲的把頭抬起 我們中國的漢字 一平一仄譜寫成詩 煢煢孑立 沆瀣一氣 踽踽獨行 醍醐灌頂 綿綿瓜瓞 奉為圭臬 龍行龘龘 犄角旮旯 娉婷嬝娜 涕泗滂沱 呶呶不休 不稂不莠 卬 咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮 囹圄 蘡薁 覬覦 齟齬 狖軛鼯軒 怙惡不悛 其靁虺虺 腌臢孑孓 陟罰臧否 針砭時弊 鱗次櫛比 一張一翕 我們中國的漢字 落筆成畫留下五千年的歷史 讓世界都認識 我們中國的漢字 一撇一捺都是故事 現在全世界各地 到處有中國字 黃皮膚的人驕傲的把頭抬起 我們中國的漢字 一平一仄譜寫成詩 優美旋律自宮商角徵羽 眾人皆說成之於語故成語

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】