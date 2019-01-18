【學貓叫】抖音神曲地位不保！《生僻字》又双叒叕到底點讀？

開罐
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有首歌在抖音爆紅，離奇的是，這首歌紅的原因不是因為它琅琅上口，而是歌詞太難不會念！

「我們一起學貓叫，一起喵喵喵喵喵～」（Youtube）

這首洗腦到不行的歌曲，因為輕快可愛常常被網友用來當抖音影片的背景音樂，重複次數之高，現在只要看到歌詞腦中就會自動放起音樂。也因為抖音可自己加入喜歡的音樂當背景，成了許多原創歌手另一條曝光之路。

最近就有首歌在抖音爆紅，離奇的是，這首歌紅的原因不是因為它琅琅上口，而是歌詞太難不會念！

不囉嗦，先上歌～

呵呵，是不是跟本編一樣，哼著哼著就流淚了呢？明明國字用了十幾年，今天忽然發現自己是文盲QQ

這首名為「生僻字」的原創歌曲，來自中國歌手陳柯宇的創作。據他表示，靈感來自網路流行語「又双叒叕」←雖然很多人愛用，但真的會念的人有幾個？（本編都念YOYOYOYO～）陳柯宇就是因為不認識叒和叕，特地查找發音，才靈機一動想創作一首很酷的歌，把許多冷僻字塞進去。

據陳柯宇表示，裡面有70個生僻字，認識20+個算及格、40+算良好、60+算優秀，不過知道大家光認字都來不及了，聽3遍可能也只會唱開頭那段，本編特別幫忙把歌詞都貼給你們，好好練習一下吧！

《生僻字》（Youtube）

我們中國的漢字　落筆成畫留下五千年的歷史　讓世界都認識

我們中國的漢字　一撇一捺都是故事

跪舉火把虔誠像道光

四方田地落穀成倉

古人像形聲意辨惡良

魃魈魁鬾魑魅魍魎

wu～又双叒叕　wu～火炎焱燚　wu～水沝淼㵘

㙓𨰻

煢煢孑立　沆瀣一氣

踽踽獨行　醍醐灌頂

綿綿瓜瓞　奉為圭臬

龍行龘龘　犄角旮旯

娉婷嬝娜　涕泗滂沱

呶呶不休　不稂不莠

咄嗟　蹀躞　耄耋　饕餮

囹圄　蘡薁　覬覦　齟齬

狖軛鼯軒　怙惡不悛

其靁虺虺　腌臢孑孓

陟罰臧否　針砭時弊

鱗次櫛比　一張一翕

我們中國的漢字　落筆成畫留下五千年的歷史　讓世界都認識

我們中國的漢字　一撇一捺都是故事

現在全世界各地　到處有中國字　黃皮膚的人驕傲的把頭抬起

我們中國的漢字　一平一仄譜寫成詩

煢煢孑立　沆瀣一氣

踽踽獨行　醍醐灌頂

綿綿瓜瓞　奉為圭臬

龍行龘龘　犄角旮旯

娉婷嬝娜　涕泗滂沱

呶呶不休　不稂不莠

咄嗟　蹀躞　耄耋　饕餮

囹圄　蘡薁　覬覦　齟齬

狖軛鼯軒　怙惡不悛

其靁虺虺　腌臢孑孓

陟罰臧否　針砭時弊

鱗次櫛比　一張一翕

我們中國的漢字　落筆成畫留下五千年的歷史　讓世界都認識

我們中國的漢字　一撇一捺都是故事

現在全世界各地　到處有中國字　黃皮膚的人驕傲的把頭抬起

我們中國的漢字　一平一仄譜寫成詩

優美旋律自宮商角徵羽　眾人皆說成之於語故成語

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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