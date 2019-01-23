台南吉祥物「魚頭君」日本爆紅　一轉身即變魚生

台南這個新的吉祥物「魚頭君」越洋到日本出道，上當地電視節目為台南做宣傳。雖然有不少人都認為魚頭君的造型比台南之前的吉祥物「虱目魚小子」可愛多了，不過只要它一轉身……背面真的讓人覺得超「獵奇」的啊！

台南吉祥物「魚頭君」（台南の観光）

魚頭君大獲好評？

新吉祥物魚頭君是由台南在地插畫家Marco所設計，靈感來源就是「虱目魚頭」，因為台南到處都能吃到虱目魚美食，而且這也是少數魚類頭部能被拿來單獨料理的，做成吉祥物來代表台南一點也不為過啊！所以台南市政府觀光旅遊局不但開了日文Twitter帳號，讓日本人能更了解台南，也讓魚頭君在日本出道！魚頭君不但會出現在日本街頭跟民眾互動，也會跟網友介紹台南的好去處。

「好可愛，莫名有喜感XD」 「魚鰭擺動笨感加倍」 「這設計完成度超高XD 不然以往設計超普」 「這樣的造型還滿可愛的，虱目魚小子太可怕了！」 「這是我目前最喜歡台灣吉祥物了」 「比起全台灣都用台灣黑熊當作吉祥物，這個至少有創意多了」

台南舊吉祥物「虱目魚小子」。（阮是北門嶼人）

「轉過來直接獵奇」 「這不是沒了身體的腦袋到處趴趴走嗎？」 「不要翻過來…不要翻過來…」

「魚頭君」背面超裸感「剖面圖」讓網友驚呆。（台南の観光）

「魚頭斷面莫名有笑點」 「背面很萌欸哈哈，內在美都奉獻給大家看了😂」 「我覺得蠻可愛的耶！後面那個剖面圖超好笑」 「聽說日本人看到魚頭君的反應是：好可愛又好恐怖 然後搶着合照」

前幾日魚頭君還上了日本讀賣電視台，跟彈神オドロッカー一起擺動魚鰭熱舞～（操偶師辛苦了）

小編承認第一眼看到魚頭君...真的覺得這吉祥物超「奇妙」，不過越看越可愛啦～現在台灣人大多還不太認識魚頭君，搞不好上了日本節目之後，會因此紅回台灣啊！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】