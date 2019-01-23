【國民妹妹】幾乎靚過AKB48全成員！小六學生妹成日本全民偶像

現在的孩子愈來愈成熟，不時可以看到小女孩們打扮得花枝招展，看起來就像是小大人一般。而在近日有網友在批踢踢表特板以「小學六年級」為標題發了一篇文，短短幾小時迅速被推爆，抱着好奇心點進去看嚇了一跳，這、這真的才小六嗎？超～級可愛的啊，小編敢打包票長大後一定是一個大美人！

查了一下發現，原來這位可愛的小六女孩是日本偶像團體Dela的5期生成員村田万葉，是團體內最年輕的成員沒有之一，今年才12歲！雖然已經是一個小小偶像，但是內心仍然住着淘氣小精靈，就跟一般小學生沒什麼兩樣，時常在Twitter放上搞怪俏皮的照片，甚至還會玩抖音呢！

村田万葉各種風格的裝扮都能夠完美駕馭，一點都不輸給那些大明星呢～（Twitter）

話說經過本編的仔細觀察後，發現村田万葉有幾個招牌動作，其中一個是——嘟嘴巴！嘟起嘴巴來真的很可愛呢！

村田万葉的招牌動作。（Twitter）

另一個則是——抓抓手！那小手搭配各種表情包，讓可愛程度瞬間再增添好幾分！

村田万葉的招牌動作。（Twitter）

看到這邊，是不是也覺得村田万葉很可愛啊！才12歲就這樣，長大一定不得了，趕緊跟上眾多鄉民們的腳步，一起來關注這位超級潛力股吧～咦，怎麼好像有聽到很多警車鳴笛的聲音呢？

小六學生妹成日本全民偶像，點圖欣賞更多村田万葉美照▼

+ 10 + 9 + 8

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】