6個鐘點過好？　天地堂7種人　返屋企、摺拉瞓覺

雖然天地堂不包括在大學五件事，但相信很多學生都曾經被天地堂「折磨」過，有人會選擇堅持留守到最後，有人會一秒走堂。以下天地堂7 種人，你又有沒有份？

（《不是機械人啊》劇照）

1. 真學霸

每個人身邊都總會有一兩個學霸，

即使是天地堂，

在圖書館一定會看到他們的蹤影。

他們有時也會去sit堂，

絕對不會錯過任何學習的機會。

（《認識的妻子》劇照）

2. 假學霸

不要以為去圖書館的全部都是學霸！

事實上有很多人都是假學霸（例如我），

摺拉的原因並不是真的想溫習，

而是貪圖書館有免費冷氣，

有wi-fi及電腦供你任意上網。

（網上影片截圖）

3. 酒肉朋友

天地堂的指定動作，

其中一樣一定是唱Lunch K或看電影。

幾十元就可以輕鬆用掉數小時，

不用煩惱6小時應該如何安排。

（《舉重妖精金福珠》劇照）

4. 健身L

如果你覺得吃喝玩樂實在太膚淺，

小編有不少男同學都喜歡在學校

或體育館book場打波，

趁機做運動強身健體。

不過有9成9做完運動之後都會走堂。

（《奇怪的搭檔》劇照）

5. 寄人籬下

身邊總有一些同學「懶到出汁」，

又不想外出又不想摺拉。

他們最喜歡就是「r hall摺」，

這些人大部分都沒有住宿舍，

每次一有天地堂就會mark實有hall的朋友，

然後就在common room hea到上課為止。

（《被子外面很危險》截圖）

6. 人生贏家

屋企住得近的人有福了，

因為他們每次天地堂都可以

大安旨意地回家吃飯，

睡個午覺再回去上課也可，

絕對是大學生中的人生贏家。

（網上圖片）

7. 走堂

當有人每次天地堂都堅持留守到最後，

總會有人一上完早上那一堂就走人，

他們視attendance如浮雲，

天地堂？不了。