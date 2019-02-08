【小女花不棄】反串演林依晨阿哥勁吸Fans！刑恩被封中國最帥女生

林依晨與中國男星張彬彬主演古裝劇《小女花不棄》在愛奇藝台灣站播出後6天破百萬流量，除了「花不棄」林依晨與小11歲張彬彬CP感無違和、詼諧逗趣的劇情外，飾演花不棄同父異母哥哥「莫若菲」邢恩一出場後造成話題討論，請女生扮演男角已經夠有噱頭，近日竟然爆出她以前就有「中國最帥女生」封號！

「邢恩」憑《小女花不棄》彈起！（點圖放大）▼

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邢恩飾演的「莫若菲」外型英氣逼人個性內斂沉穩，貼心又相當寵愛妹妹花不棄，一出場就吸走廣大觀眾目光。邢恩本名邢雅晨，1990年12月9日出生的她學生時代是女籃校隊成員，外形清秀帥氣與173公分身高，讓她輕鬆帥過一堆真男人，還有「中國最帥女生」的封號。

邢恩獲封「中國最帥女生」（點圖放大）▼

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她2016年在偶像劇《小情人》中尬一角出道，後來演出《仙劍雲之凡》、《曖昧偵探》到現在的《小女花不棄》逐漸打開知名度。不少網友看了她演的暖男哥哥「莫若菲」後立馬被圈粉，大批女粉直呼「莫若菲這樣的哥哥很想擁有」、「帥炸了」、「被迷住了」、「真的給邢恩的顏跪了，男女通吃的節奏，羨慕花不棄」、「我彎了彎了，太帥了」，超人氣簡直快拼過男女主角。

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