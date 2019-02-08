白人就等於外國人？擁有西方面孔、魔鬼身材的「台灣人」瑞莎

奇怪，這位台灣人怎麼有着一張西方的面孔，濃眉大眼及深邃的五官，看起來好像外國美女耶～別懷疑，她可是真正的台灣人，雖然從小在國外長大，但就在1月24號拿到了身分證，正式加入台灣這個大家庭啦～讓我們用力鼓掌觀迎瑞莎！

瑞莎在烏克蘭長大，小時候曾經是體操選手，並得過無數的獎項，後來轉行當模特兒，還曾在米蘭、巴黎等時裝重鎮拍過廣告、走秀，也登上許多雜誌的封面。2008年，在偶像劇《惡作劇2吻》中飾演克莉斯汀一角，該劇的高收視率及知名度也讓瑞莎成功轉型為藝人。而現在除了擔任好媽媽之外，也在桃園的龍潭國中和雙龍國小擔任義務教練，能獲得前體操選手的指導，想必對小選手們有很大的幫助～

瑞莎義務擔任體操教練。（Facebook）

瑞莎長相清秀、五官標緻，身材姣好，是一位純天然的自然系美女！尤其是那笑容綻放的模樣真的很吸引人，不愧是來自傳說中盛產美女的烏克蘭啊～最近有網友以「新台灣人 瑞莎」為題在批踢踢表特板發文，在極短的時間內就被推到嫑嫑的，紛紛獻上祝福並歡迎瑞莎：「台灣人推起來！」、「愛台灣給100個推都不夠」、「身為女生覺得她美呆了，愛台灣推」，還有網友表示以後不能叫烏克蘭正妹，要改叫台灣正妹，是真正的辣台妹！

「台灣人」瑞莎身材出眾！（點圖放大）▼

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瑞莎也時常在Facebook及Instagram上與粉絲互動，分享自己的生活，或是曬一家人的日常，讓人看着看着也彷彿能夠感受到從照片中所傳來的幸福滋味。

瑞莎經常於社交平台分享與家人合照。（IG）

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