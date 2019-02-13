日本氣象主播撞樣台灣政壇美女　網民：加入AKB48都毫無違和感

近來台灣政壇裡美女如雲，知名YouTuber蔡阿嘎去年甚至還特地拍了一部10大美女議員候選人的影片，而其中最有名的美女莫過於台北市議員高嘉瑜，即使已經快要40歲了，仍然保養得很好，看起來就好比鄰家大姊姊一般！而最近有網友在批踢踢表特板以「東京陳思宇」為題發了一篇文，發現日本有位美女主播，與先前投入北市立委選戰的陳思宇有點相像，掀起一陣討論，究竟她是何方神聖呢？讓我們趕緊看下去！

森山るり（joshiana.site）

森山るり是日本東京電視台的氣象主播，長相甜美清新，氣質滿點，平常喜歡跳舞，也時常在Instagram上面和大家分享跳舞的影片，她的舞蹈活潑可愛、趣味十足，親民形象深植人心，廣受粉絲喜愛，現在IG上有高達4萬3千多人追蹤，魅力可見一般，就連本編我都抵擋不住她的魅力被圈粉了！

仔細一看，森山るり好像真的與陳思宇有那麼一點相像，許多網友看完照片後紛紛推文表示：「蠻像的啊，皮膚比較好的版本」、「雖然思宇也不差，但我還是得說森山美多了」、「第一張很像啊，說真的陳思宇不賴啊」、「第一張真的超像XD」，看完大家的推文，結論大概是森山るり確實與陳思宇有點像，不過是進化升級後的版本XD不知道大家覺得呢？

左：森山るり，右：陳思宇。（PTT、陳思宇 白色力量 國會發光粉專）

話說這也不是森山るり第一次上表特板了，其實早在2017年9月和2018年4月就有上過啦～雖然OP了很多次，但每次都能吸引到不少推文，果然美女看不膩！而森山るり除了先前說的常在IG放上跳舞的影片，也常常分享自己的日常生活，從中還發現原來森山在2017年的時候曾經去到台灣玩！

森山るり（IG）

最後送給大家一張我很喜歡的照片，這躺在床上惹人憐愛的模樣，可愛的啦！會讓人很想要捏她臉頰一下呢！

森山るり（IG）

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