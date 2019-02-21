【紀念碑谷】不可能的圖形　他是如何把不可能設計得看似可能？

俗話說眼見為實，然而這句話在某些時候實在不靠譜，特別是在我們遇到「不可能圖形」的時候。

所謂不可能圖形，指的是只存在於二維平面，不可能在現實客觀世界存在的圖形。今天我們能夠有幸來介紹它，這一切都要歸功於一位腦洞大開的藝術家Oscar Reutersvärd。

話說1934年瑞典藝術家Oscar Reutersvärd在畫圖的時候將幾個立方體在紙上排列成一個三角形，等他畫完之後就懵了：這圖怎麼這麼彆扭呢？

（來源：butdoesitfloat）

雖然在以前就有藝術家在無意中畫出了類似不符合現實空間規律的圖形，但Reutersvärd本人是第一個意識到自己打開了新世界大門的人。從此他一發而不可收拾，每天大開腦洞，畫了超過2500幅不可能圖形。鑒於他如此高產，於是人民群眾稱他為「不可能圖形之父」。

（來源：butdoesitfloat）

而到了1954年，數學家羅傑潘洛斯在參加荷蘭圖形藝術家MC Escher的演講後被這種「打破空間規律」的圖形深深吸引，於是找到自己的父親，英國精神病學家萊昂內爾·潘洛斯一起寫了一篇題為《不可能的物體：一種特殊的視覺幻覺》的小論文發表在《英國心理學雜誌上》。而他們主要介紹的就是Reutersvärd第一次繪製的那個三角形，只不過將組成三角形的邊變成了連續的直線。從此以後這種三角形就被稱為「潘洛斯三角」：

（來源：psylux）

當然，潘洛斯也不光只是介紹前人的成果。作為一名科學家，他也積極開動腦筋，「生了」自己的兒子：「潘洛斯階梯」。這是一個在現實世界無法搭建的階梯，特點就是無限迴圈，只要走上去就永遠無法走到最高處：

（來源：psylux）

有了科學家的學術加成，越來越多的藝術家將自己有限的人生投入到無限的不可能圖形繪製中去。1961年荷蘭藝術家MC Escher結合「潘洛斯三角」，將圖形複雜化，畫了一副叫《瀑布》版畫：

（來源：erigopoulos）

美國心理學家Roger Shepard更是大開腦洞，出於對視覺幻覺的熱愛，他畫了很多不可能圖形，簡直就是一名大觸級別的選手：

（來源：狂丸科學）

2010年，另一位大神Christopher Nolan在他的電影《潛行凶間》（Inception）中展示各種違反常識的建築，其中就包括了著名的「潘洛斯階梯」：

《潛行凶間》片段（狂丸科學）

簡而言之，不可能圖形就是一種典型的視覺錯覺。一般情況下我們只能在二維平面上畫出來或者用電腦特效做出來，但在現實世界中，只要在特定的角度上觀察，也能看到超越常識的不可能圖形。油管UP主veproject1在他的幾期視頻中就詳細介紹了怎麼製作不可能圖形道具。

先將一個平平無奇的木塊組裝起來。（狂丸科學）

然後鏡頭移動一下，找一個好角度……

原本在左上角的木條就奇跡般和右下角的木條連在一起了。（狂丸科學）

基本所有的不可能圖形的照片都是這樣拍成的。就拿最經典的「潘洛斯三角」來說，照片上看到的是這樣的：

（來源：pinterest）

很神奇是不是？感覺三觀被毀了是不是？但如果在它對面放一面鏡子……

它就原形畢露了。（pinterest）

有兩條邊根本就沒有連在一起，只是拍攝的角度從豎起的那條邊看下去，就形成了這種反常識的視覺幻覺。順便再說一句，遊戲《紀念碑谷》裡那些令人抓狂的樓梯也都是基於不可能圖形來設計的，有興趣的同學可以去體驗一下那種燒腦的感覺。

《紀念碑谷》遊戲片段（狂丸科學）

（文中圖片素材均來源自網路，僅作交流學習使用）

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】