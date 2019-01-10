台網民連打6隻「雙蛋黃」雞蛋成熱話　批發商：單憑肉眼就睇得到

大家平常都愛吃雞蛋，而普遍來說1顆雞蛋都只有1個蛋黃，幸運的話偶爾也有打到有2顆蛋黃的例子，不過有位網友就分享自己家裡做早餐店，雞蛋竟然連續打出了6顆雙蛋黃！奇特景象驚呆廣大鄉民，直呼原PO真的好幸運！

仲唔買六合彩？

能夠打到1顆雙蛋黃已經非常難得，幸運的原PO竟然連續打出6顆雙蛋黃？讓大家都狂勸他快買六合彩～

「好強！快去買樂透！」 「長那麼大，還沒打到過雙蛋」 「好幸運喔！」 「好好噢～我也想要雙黃蛋，只打過1顆，裡面的第2顆蛋黃還營養不良」 「我每天最少吃5個蛋，這樣子10年頂多碰到1次，也只有1顆」 「真的很難得耶，小時後見過1次而已」

幸運得主不只1位

不說還不知道，一提才發現原來有些人也有過如此幸運的經驗，甚至還有人打到出現3顆蛋黃的！

「之前賣牛扒也出現這種狀況過，連那種看起來很小的蛋居然也是雙黃蛋，超特別！」 「我也有打過8顆雙蛋黃」 「之前回婆家，整袋蛋全部都是雙黃而且超大顆，超厲害的」 「我之前買1盒10顆打到9顆雙黃，1顆3黃XD」

網友連打6隻「雙蛋黃」雞蛋（爆廢公社）

「雙蛋黃」其實不稀有？

若打到1顆雙蛋黃，往往馬上被其他人投以羨慕的眼神，不過家裡從事賣蛋生意的網友回應，其實現在雙蛋黃已經不神奇了，因為早在賣出去之前，蛋商就會先把蛋分好，原PO買到那批應該剛好都是雙蛋黃，才會有這樣的幸運巧合。

「可以挑呀，目測就看得出來，雙蛋黃很好認，它們比較大然後是橢圓形」 「我買到的蛋也都是雙蛋黃的，這是蛋行特地集中1箱賣出，我買的商店每次都進這種外觀比較大顆的蛋」 「買蛋可以跟蛋商挑，要大顆要小顆，要雙蛋黃都可以，只是價格會稍微貴一些」 「賣雞蛋的會把雙蛋黃分1籃，單蛋黃分1籃」 「蛋行會把雙蛋黃的雞蛋撿在同1箱裡，所以你才會買到都是雙蛋黃的雞蛋（蛋場批發商回應）」

看來只要先跟老闆問過，買到雙蛋黃的雞蛋一點都不難啊XD至於雙蛋黃的由來，之前曾謠傳是因為對雞施打生長激素所致，不過根據《聯合新聞網》報導，其實是產蛋母雞先後排卵時間接近，2顆大小相近的卵幾乎同時由卵巢排出，因此造成2顆蛋黃出現在同1顆雞蛋中的狀況，而雙蛋黃雞蛋外觀也比一般單黃蛋的大顆。

所以下次打蛋的時候看見2顆蛋黃，不用害怕就安心的吃吧～～

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】