減肥要跟美食說再見？低卡低熱量也好吃　5個減肥餐食譜IG推介

減肥就要懂得控制飲食，但每次都覺得一看到減肥餐就會覺得清淡無味難下嚥...不過以下這5個Instagram（IG）則有着各種色香味俱全的減肥餐食譜，讓你在減肥中依然能享受美食！

【1】fitfood.eat

高蛋白麥脆雞（Instagram：fitfood.eat）

這個IG每一個菜式都是天然無添加、低熱量、低醣、好油所造成的健康食譜，既能增肌減脂，又能滿足健康所需，而且菜式多變，例如牛腱蔬菜燕麥粥、低脂高纖蔬菜雞丁、咖喱雞丁茼蒿起司蛋捲等等，絕不會吃厭，而且都不超過400卡路里，減肥人士也可以安心食用，其中有不少菜式還附有Youtube教學影片，另外每一個菜式也列明是屬於高蛋白還是高纖，非常貼心。

【2】msyehtime

鮭魚蝦仁蔬菜湯（Instagram：msyehtime）

小廚娘是個台灣人，她的IG分享的都是簡單好上手的早午餐食譜，大部份的菜式都是透過簡單的香料就調味，強調少油，主張均衡飲食，亦有不少幫助有效排毒的菜式。IG裏除了有清楚列明菜式製作步驟之外，還有教大家一些料理小貼士，像是把青江菜、花椰菜另外水煮，能保有漂亮的顏色等，讓新手也很容易上手。

【3】elin209_fit

海鮮胡麻沙拉（Instagram：elin209_fit）

同樣來自台灣的一粒製作的減肥餐，大多都是以高纖蔬菜、蛋豆肉類來增加飽足感，飯方面亦會混合十六穀米，不過就比較少一步一步地教大家如何做料理，而且多數為沙律菜式，剛開始吃減肥餐會比較難適應，但大家也能從她的餐得到靈感創作新料理哦！

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【4】peipeifitlife

韓式泡菜豆腐炒冬粉（Instagram：peipeifitlife）

這個IG的主人珮珮為了減肥實行了90天身形改造計畫，一週2至3天重訓加上飲食控制，即使不怎麼做過有氧運動，也減了5公斤，體脂率更是由33%減至28%，這過程中飲食習慣的改變可說是相當重要，所以珮珮也分享了她的減肥食譜，每個便當都不超過600卡路里，還詳細列明了營養與熱量！

【5】mrs.ueda

比目魚藜麥飯（Instagram：mrs.ueda）

上田太太是個嫁給了日本人的台灣人，早前她就因為製作漂亮的卡通便當而受到網民關注，近來亦都有分享少鹽少油少糖的健康食譜，又比較少會加入澱粉類食品，非常適合作為減肥餐單，而且每個菜式都好看得能用來打卡，即使是健康食品也能讓人食慾大增！

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