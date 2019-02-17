網民熱數7間遊客必食　但港人已少去餐廳　點心、牛腩、曲奇？

香港貴為美食天堂，很多旅客一來到香港，都一定會吃某幾間必吃的餐廳。不過這些遊客的「打卡熱點」，對於香港人而言，可是「十年都不會吃一次」。以下網民熱數的7間「遊客必食但港人不吃」的餐廳，你又有沒有吃過？

【1】許留山

許留山可說是韓妹及日本妹來香港必去的朝聖熱點，每次一經過尖沙咀都總會見到一堆旅客，手持一杯杯芒果飲料瘋狂「影相打卡」。但不少網民都認為許留山已經「不如從前」：以前的質素、份量及價錢都不俗，外賣兩杯更有半價。不過現在基本一杯最都要40多元，性價比方面實在不高。不過又有人反駁，稱許留山根本要做會員，會員價只需10多元，比較珍珠奶茶要便宜得多。

（資料圖片）

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【2】 蘭芳園

蘭芳園可是代表到香港最傳統的茶餐廳文化，它更是絲襪奶茶的原創者。因此不少旅客都慕名而來，希望可以一嘗絲襪奶茶最原始的味道。然而有網民曾到蘭芳園，指它的凍奶茶淡如水，「一啲茶味都冇」，很多食物都是名過於實。

（資料圖片）

【3】B仔涼粉

不止是旅客，就連不少香港人都會專程入元朗到B仔朝聖。但對於元朗人來說，它只是一間普通的食店。除了雞翼尖比較有特色之外，其他甜品和糖水根本和一般的舖頭沒有分別。

(wikipedia)

【4】添好運點心專門店

一說到香港旅行，不少旅客都指定一定要去飲茶食點心。添好運就是其中一間旅客必到的餐廳，其中它們的酥皮焗叉燒包和鳳爪都是非常著名。然而普通香港人要飲茶的話，只會到家附近的茶樓，絕對不會去這些連鎖的食肆。又有網民指，添好運「又貴又伏」，都是不了。

(資料圖片)

【5】翠華茶餐廳

除了飲茶之外，茶餐廳亦是旅客大推的必試美食。翠華於全港都擁有不同的分店，因而亦成為遊客的心頭好。不過相信曾經去過翠華的人都知道，翠華事實上與街邊任何一間茶餐廳都沒有分別。但價錢不僅貴2-3成，而且又要排很長隊。真心建議遊客們隨便去一間茶餐廳，都總好過只吃一間翠華。

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【6】珍妮曲奇

誰說香港沒有手信？在旅客眼中，「珍妮曲奇」就是最出名的香港手信。每次到上環的時候，都總會見到旅客們「拉喼」去大手購入。雖然在旅客眼中它是香港的特產，但仍有很多網民都不明白它出名的點在哪裡。因為它的價格並不便宜，單單一盒曲奇，最便宜的小盒裝都要$75。

(官方網站圖片)

【7】九記牛腩

香港的食肆，除了出名效率快之外，「態度差」都是另一個另類的賣點。而「九記牛腩」就是其中一間出名服務態度欠佳，但仍吸引到不少旅客去「受虐」。然而對於香港人而言，日常生活已經受夠各種不友善的態度。再去這些餐廳根本就是「貼錢買難受」，再者又要排長龍，店內環境又迫，價錢亦不便宜。難怪它是「榜上有名」的食店。

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