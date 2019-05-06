喝啤酒易肥？美專家指飲啤酒有助減肥　 日女靠啤酒1個月減10公斤

「唔好再飲酒啦會肥㗎！」相信不少酒鬼們都有聽過這勸告，但美國專家就指飲酒有燒脂效果，能有肋減肥！甚至有日本妹表示成功以啤酒減肥法在1個月內減去10公斤！

喝啤酒有助消脂和清宿便。（Getty）

啤酒酵母有助消脂

到底為甚麼喝啤酒也能減肥呢？其實是因為啤酒裡面含有啤酒酵母，而啤酒酵母中就有膳食纖維，不只可以減少脂肪吸收，還可以減慢糖分攝取，加上啤酒中的大量維他命B及礦物質能有效促進體內新陳代謝，能加快消耗熱量，達到加速消脂的效果，還可以加速腸道蠕動，幫助清宿便！

減肥人士每日可喝一至兩杯啤酒。（《太陽的后裔》劇照）

減肥要日飲一至兩杯酒

美國哈佛大學在2010年的研究中亦指，適量喝酒比完全禁酒的人更易瘦下來，患糖尿病的風險也比禁酒人士低36%，因為喝酒後的一小時都會心跳加速，間接促進了燒脂效果，所以每日喝一至兩杯酒的人更易減肥成功！所以減肥人士一天大約可以喝約500毫升的啤酒。

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啤酒減肥法4大注意事項： 1.空腹喝啤酒不吃下酒菜 2.不要超過500毫升 3.長期堅持喝啤酒 4.要喝熟啤酒不要喝生啤酒

啤酒酵母營養補充品​

喝不了酒的朋友，也可以選擇不直接喝啤酒，而是透過啤酒酵母營養補充品來減肥。近年日本就流行各種以啤酒酵母提煉而成的營養補充品，既有藥丸狀的也有粉末狀的，當中的營養和效果，甚至比直接飲用啤酒更好！只要將100克的啤酒酵母粉末加入乳酪即可食用，還可以加適量果醬或蜜糖來調味。

啤酒啤酒酵母粉末（網上圖片）

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