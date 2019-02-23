網民熱議打工仔平均射波次數　提你注意5大射波高峰期

正所謂，射波乃兵家常事。讀書時期常走堂，畢業後工作詐病請假，射波也少不免。不過射波對各打工仔而言，可算是門高深的學問。有網民在討論區發文，看看一眾打工一族大概隔多久才會詐病請假一次。

總會有幾天想躲在被子裡不想上班，然後在懶洋洋的在床上傳短訊，「抱歉地」告知同事因病未能上班……這熟悉的情境， 一個月可能會發生好幾次。網民在討論區發文，煩惱何謂「射波」的正常頻率，「射得太密又會好明顯，上司老細俾說話你聽，明示暗示你唔好射波。一個月射一日算唔算正常？」網民紛紛回應指，一個月或一季請假一次屬「正常發揮」。更有留言指一個星期「射波」一次，被網民戲稱為「公司神射手」。不少回應指，「射波」文化或與公司風氣有關，「大公司，唔會有人理你」、「公共機構，唔驚有手尾跟，跟足規舉就無問題」、「份工team work 多的話，同事一射，我一定射返」。

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調查：31%受訪者曾詐病 33%感內疚

2019年初，美國公司O.C. Tanner 訪問過1,000名打工一族，調查有關上班詐病請假情況。三分一受訪者承認曾詐病請假，過半數人指請假原因「只想休息」，三成人對詐病感內疚，調查更列出打工仔最常「射波」月份和詐病原因。



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提你注意5大射波高峰期

1. 球季開鑼、有熱爆劇集推出



捱夜無分性別年齡，每逢球季開鑼或一有熱爆劇集推出，辦公室都一定出現一班熊貓眼的喪屍同事。看他們疲憊的神情和聊天的對話，不難猜想究竟他們前一天晚上究竟做了甚麼。有美國人力資源公司調查指，逾四成打工仔承認在重要球賽後射波，甚至有近七成受訪人力資源顧問建議，將球賽翌日列為有薪假期。如果是真的，那該有多好。

2 . 無公眾假期月份



別總是以為每月例牌會有一兩日公眾假期，讓打工仔吊頸抖下氣。2019年的3月、8月 和11月都沒有公眾假期，恐怕大家都要咬著牙關等多數十天，才熬得過這3個絕望月份。不過，機會是由自己創造的，有甚麼會難得到醒目的香港人？既然沒有公眾假期，何不自製一日小假期呢？小心這些月份，同事會沒有先兆的射個三分波，他們的工作擔子又會轉嫁到你的身上！

3. 流感高峰期



辦公室一直流傳著這都市傳說：多數病的人仍會上班，稱病沒上班的卻大多沒有病。不小心染上感冒，理應留在家中好好休養。但辦公室總有些「先知」，會預知自己可能會感冒，又或將會被傳染。於是便在流感高風期時間，隨機選一日在家養病。留意那些突然乾咳的同事，可能明天就射波了。

4. 年尾有假未放



每間公司制度不同，有的規定員工要在指定日子前清假，而年末往往都是清假的死線。放假對於打工仔而言，如錢一樣，沒有人會嫌多。在假期前後射波，假期又加一天！這種自動增值功能，比八達通還要方便。如果不想工作量頓時大增，請預先看看同事放假前有否將工作做妥，以免成為神射手的腳下之魂。

5. 假期前後



假期沒有人會嫌多，射波而得來的一天休假，不但能令假期延長，更讓人有種「賺多一日」的感覺。注意，通常使出這招射波招數的，多為旅遊達人。看準這一日病假，去旅行買機票選時間能更有彈性。買不到早機去晚機返的機票又如何，反正射波的你已賺了廿四小時！