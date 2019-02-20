消失的童年回憶？　7個中小學獨有校園傳統　夏令時間、上下午校

經常聽到人說，入大學就是一個「新環境新開始」。因為有很多中學小學的傳統都會失去，例如早會、分社制度等。以下這7個中小學才有的特別校園傳統，你還有記憶嗎？

（《學校2017》劇照）

【1】 Cycle

想當年由小學升上中學後，其中一個最需要適應的，就是由星期變為Cycle。星期就只需要跟著固定的時間表上課及執書包，因為就只有5天。但Cycle共有7天，由Day 1去到Day 7。這種循環日制最麻煩的就是星期一不一定是Day 1，可能是Day 7。還記得當時經常因為不固定的上學時間表而執錯書包。

（《哈利波特》劇照）

【2】 分社制度

小中大學最大的共同點，就是「分」。小學分班，中學分社。而大學就是分hall，如果你有hall住的話。不過不是每一間大學都有分hall的制度，因為中學的分社可說是最深刻。因為一入學就已經分好，6年都是一樣。不同社又會有不同的顏色，就連運動服都印有社的顏色，份外有歸屬感！再加上中學很多活動，都強制性一定要參與。每個社都會日鬥夜鬥，尤其是水運會和陸運會。每個都是熱血社員，喊啦啦隊口號打氣等等都是基本動作。長大後再做這些？都是不了。

（《歌舞青春2》劇照）

【3】 夏/冬令時間

期間限定的「summer timetable」，可說是學生們的福音。因為可以光明正大地提早放學：上學時間照舊，但下課時間則提早至1點。不過只適用於剛剛開學及考試前夕：開學就是讓學生適應，而考試前夕就是讓他們提早回家溫習，或留在學校考口試等。

（《學校2017》劇照）

【4】早會

對於教會學校而言，早會就是一個一群人唱歌及祈禱的大型集會。一星期總有幾天要全校集合在操場，不管是夏天還是冬天都要定時定候，站在操場中間。遇上一些特別日子，例如7.1或國慶，更要觀看升旗禮。

（《學校2015》劇照）

【5】上下午校

半日制學校真是小學才有的傳統，但不知為什麼上下午校總是會互相敵對。上午校覺得自己特別有優越感，因為是按照正常時間上學，放學後仍有大量時間可以讓自己做功課和看電視。而下午校就覺得上午校的人「串串貢」，又覺得他們經常遺下上一手的垃圾等等。但明明大家都沒有見過對方，只是靠著幻想就將對方變成假想敵。它都算是一個經典，因為現時大部分學校都變為全日制。

（《女人俱樂部》劇照）

【6】 長短週

很多的半日制小學，都會有長短週的制度，即每隔一星期就要在星期六的時候上半日。事實上對於下午校的學生而言，長短週絕對是一個惡夢。因為星期六要早上學，但前一天可是依照平時六時多的時間下學。回到家同樣地要做功課，但時間卻少了半天。

（《請回答1994》劇照）

【7】 Reading堂

大學有Reading week，中學就有Reading堂。每次早會及交好功課，就會有15分鐘的「強制」閱讀時間。小編的學校當時更是一定要學生閱讀書本，漫畫、報紙等都不可以。而同學們更要準備一學期一次的閱讀分享，雖然看似有點無聊，但仍是中學生涯其中一個深刻的回憶。