食火鍋無文化？台灣、香港打邊爐食法大不同　盡顯兩地文化差異

讀萬卷書不如行萬里路，唔同地方都有佢地唔同嘅文化，今日大家就一齊體驗一下！

最近天氣咁凍最適合打邊爐，但原來香港人同台灣人食法好唔同，今日就等我講下有咩開心大發現啦！

香港人「打邊爐」習慣：

1. 首先講下香港打邊爐通常都會約埋三五成群一齊去，咁就可以叫多啲唔同嘅食物。

2. 去到火鍋店一坐低叫左湯底先然後再慢慢點菜，通常都係叫多多肉，例如: 肥牛、 羊肉、 豬肉、 肉丸......又或者多多海鮮，例如：脆肉鲩魚、 蜆、 蟹、 蝦......，菜、菇類通常都叫得比較少量。

3. 係屋企或外面一邊烚下烚下，一邊吹水、講笑，慢慢品嚐。

4. 最後通常都會剩低大量食物，大家盡興而歸。啲食材就留返第二日煮麵食。

香港「打邊爐」菜單（樂活台灣網）

台灣人吃「火鍋」習慣：



1. 比較流行1人1鍋，菜單通常係一款肉然後加菜盤，又或者已經煮好一鍋送到你面前。

2. 台灣人食火鍋好似家常便飯咁，連Lunch也會食火鍋，但係香港Lunch如果同朋友講「食火鍋」就會覺得好奇怪。

3. 大多數小火鍋都會配上白飯、飲品和雪糕任飲任食，價錢又平，大約每位台幣$120-350上下。

4. 通常1-2人都可以食，食完就走，唔會傾傾計、談談心。

5. 香港通常打邊爐唔會食飯，但台灣人習慣一定會配飯食，真係好唔同！

6. 佢地唔一定會係間野度食，外賣邊爐都好常見。

7. 打完邊爐之後亦會連湯底打包拎走，呢點係香港完全唔可能發生。真係諗都無諗過湯底都可以打包！

台灣「火鍋」點餐單（樂活台灣網）

1人1鍋的份量通常都可以食晒但勁飽，我亦試過去一間散叫嘅火鍋店，嗌左好幾樣餸之後店員同我講：「你們4位食物應該夠了，先就這樣好嗎？」，但其實當時我只係點了3樣......我想換成香港就不一樣了 「3個餸你們夠唔夠呀？」。

總括來說香港人打邊爐算是一個聚餐，而對台灣人黎說一個人或一大班朋友都可以食火鍋。你地又有無試過Lunch打邊爐呢？

【本文獲「樂活台灣網」授權轉載。】